I USA eksploderede salget af potentielt livsfarlig malariamedicin, efter Donald Trump under sin daglige pressekonference kaldte medicinen 'fantastisk'.

Det skriver avisen The New York Times.

Flere uger før Donald Trump luftede ideen om at indsprøjte desinfektionsmidler for at bekæmpe coronavirus, anbefalede den amerikanske præsident de to lægemidler klorokin og hydroxyklorokin.

Begge midler er oprindelig fremstillet til bekæmpelse af malaria. Enkelte medicinske studier havde dog også antydet, at midlerne kunne virke positivt som en del af kampen mod covid-19.

Normalt bruges klorokin og hydroxyklorokin til at behandle malaria. Foto: GERARD JULIEN - AFP

Det Hvide Hus' coronaekspert dr. Anthony Fauci understregede gentagne gange, at en officiel godkendelse af de to piller som officiel coronamedicin ville kræve mange og lange undersøgelser.

Men Donald Trump var mere ivrig.

Og ved en pressekonference 19. marts sagde den amerikanske præsident:

»Jeg tror, det kunne være helt fantastisk. Resultaterne er meget lovende.«

Donald Trump. Foto: Drew Angerer - AFP

Allerede samme dag begyndte de amerikanske vælgere så at hamstre den 'lovende' malariamedicin.

Og i dagene, der fulgte, kom salget af klorokin og hydroxyklorokin ifølge The New York Times op på 46 gange det normale.

På én dag i marts blev der således udskrevet over 30.000 recepter på Trumps anbefalede malaria/coronamedicin.

Dr. Fauci fortsatte sine advarsler. Og undersøgelser, der fulgte i de kommende uger, understregede, at der var god grund til at være forsigtig.

Donald Trump. Foto: POOL - Reuters

Ikke alene kunne ingen hospitaler, hverken i England, Frankrig eller i USA, påvise nogen positiv effekt i behandlingen af covid-19.

I sidste uge af marts offentliggjorde den amerikanske sundhedsstyrelse også en undersøgelse, der påviste, at klorokin og hydroxyklorokin kunne føre til hjerteproblemer og mulig død for hårdt ramte covid-19-patienter.