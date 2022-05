Nationalbankdirektøren for Bank of England sendte mandag aften en besked til det britiske parlament, der har skabt chokbølger internationalt.

Andrew Bailey, manden, der står i spidsen for nationalbanken i Europas næststørste økonomi, lagde ikke fingrene imellem, da han i et udvalg i Underhuset mandag blev bedt om at spå om udviklingen på prisen på fødevarer globalt som følge af krigen i Ukraine.

»Det her er et meget alvorligt problem. For os her i Storbritannien, men i særdeleshed for udviklingslandene. Ukraine er for eksempel verdens største producent af solsikkeolie, og vi ser markante fald i deres eksport af hvede og majs,« siger Andrew Bailey.

Bank of England er i stigende grad bekymret for inflationen, som man nu forventer, vil peake i slutningen af året, hvor den vil være på den gale side af ti procent.

Direktøren for Bank of England, Andrew Bailey, har den bekymrede mine på under en høring i det britiske parlament.

»Jeg kommer desværre med en dommedagslignende advarsel, når det gælder fødevarer. Ukraine har mad i reserve, men de kan ikke få det ud af landet, som det er nu,« siger Andrew Bailey

Ukraines eksport af korn er faldet fra fem millioner ton månedligt til kun 500.000 ton. Det skyldes ikke mindst, at Rusland gør, hvad de kan for at besværliggøre transport af fødevarer ud af landet. Rusland beskyldes også for aktivt at have afbrændt store ukrainske kornlagre.

Men krigen er ikke den eneste årsag til den store bekymring. Covid-19-krisen i Asien, energikrisen, der allerede var i gang før krigen, og den allerede eksisterende leveringskrise af visse varegrupper.

Mor og datter i det nordøstlige Somalia. Datteren er svært underernæret. Verden mangler fødevarer, og konsekvenserne for verdens fattigste kan blive katastrofale.

Prisen på hvede er fra år til år stedet med næsten 80 procent, og mandag fik priserne yderligere et nøk opad, efter at Indien meddelte, at de nu stopper med at eksportere hvede. Indien er efter Ukraine verdens største hvedeproducent.

Krigen i Ukraine, flaskehalse og mangel på særlige varegrupper forsætter med at skubbe priserne i vejret i en alarmerende fart. Forbrugerprisindeks fra Danmarks Statistik viser, at priserne herhjemme på alle varer samlet set er steget med 6,7 procent på et år. Det er den største stigning siden 1984.

»Jeg må indrømme, at jeg føler mig hjælpeløs i forhold til at gøre noget ved problemet,« siger Andrew Bailey.

En bondemand ved Jakovlivka uden for Kharkiv i Ukraine. Midt i krigen produceres der stadig korn, men mængden er meget mindre end vanligt, og det afspejles på prisen

»Det her er meget, meget mere end bare en ukomfortabel situation. Jeg prøver at tænke på et ord, der er endnu mere alvorligt, end dette. Det er en meget, meget svær situation, vi er havnet i.«

Birthe Larsen er økonom ved CBS. Hun deler nationalbankdirektørens store bekymring, særligt for verdens udviklingslande, der i forvejen er hårdt spændt for, og som ikke på samme måde som for eksempel Danmark i hvert fald i første omgang kan afbøde noget af krisen gennem en fordelagtig økonomisk situation.

»Man frygter lidt en krise som den i halvfjerdserne med kæmpehøj inflation, og jeg er enig i, at det desværre er begrænset, hvad vi kan gøre ved det. Men noget af frygten skyldes måske også, at vi ikke har set inflation på denne måde i mange år, og at vi er bange for det uvisse,« siger Birthe Larsen til B.T.

Vladimir Putin beskyldes af Ukraine for bevidst at have beordret store lagre af ukrainsk korn afbrændt

Det er ganske usædvanligt, at The Bank of England har så sortseende briller på. Den uafhængige nationalbank er sat i verden for at holde balance i økonomien, men direktøren advarede mandag parlamentet om, at det kan blive næsten umuligt.

»Jeg sidder her med en forudsigelse om, at inflationen vil toppe med ti procent, og må samtidig ærligt indrømme, at der ikke er meget, vi kan gøre ved det. Jeg må bare sige, at det er et ekstremt, vanskeligt sted, vi befinder os,« siger nationalbankdirektøren.