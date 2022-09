Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

For femte måned i streg er der gode nyheder.

De Forenede Nationers Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) melder, at fødevareprisindekset er faldet for femte måned i streg.

Det skriver BBC.

Indekset faldt til 138 i august og er nu lavere, end det var før Ruslands invasion af Ukraine.

FNs fødevare- og landbrugsorganisation siger, at julis FN-støttede aftale om at genåbne ukrainske havne har lettet priserne på korn og vegetabilsk olie. Både Ukraine og Rusland er begge store eksportører af afgrøder, herunder solsikkeolie, majs og hvede.

Det har betydet, at flere forsyninger har kunnet nå de internationale markeder.

FAO's Erin Collier fortalte BBC, at 'priserne faldt på baggrund af flere årsager'.

Korn har været hovedårsagen til dette års vækst i fødevarepriserne, men Collier forklarede, at produktionen af forsyningerne nu stiger, fordi høsten ser en lille smule bedre ud, især i Canada, USA og Rusland. Alle tre er store eksportører af hvede.

For andre fødevarekategorier var en lempelse af eksportrestriktioner med til at bringe sukker- og oliepriserne ned, og en svagere efterspørgsel efter visse produkter hjalp med at sænke kød- og mejeripriserne, tilføjede Collier.

Indonesiens midlertidige reduktion af eksportafgifter på palmeolie har betydet, at fødevareproducenter har fået flere muligheder for de vegetabilske olier, de bruger i enorme mængder.

Omkostningerne til mad har været en af ​​de største bidragydere til den stigende inflation rundt om i verden.