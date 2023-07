Den globale fødevarekrisen er nu så slem, at EU vil lukke russisk bank tilbage i varmen.

Forslaget indebærer, at man lemper sanktioner mod en statsejet russisk bank og lukker den tilbage i varmen i det internationale betalingssystem SWIFT.

Det rapporterer Financial Times ifølge Business Insider.

Den pågældende bank er Russian Agricultural Bank, og en lempelse af sanktionerne fra EUs side vil gøre banken i stand til at håndtere betalinger, som er relateret til eksport af korn.

Forslaget er kommet på russisk initiativ, og siden har man med FN som mægler forhandlet med EU.

Kilder kalder løsningen for 'den mindst dårlige', men forslaget vil sikre, at Ruslands præsident Vladimir Putin bakker op om en forlængelse af den internationale kornaftale, som står til at udløbe 18. juli.

Den aftale sikrer, at der kan ske eksport af korn og gødning fra tre ukrainske havnebyer til det globale marked, som lige nu oplever en større fødevarekrise.

Tidligere havde ukrainsk eksport af blandt andet store mængder af hvede, som mange landes befolkninger har hårdt brug for, været blokeret af Rusland i Sortehavet.

Arkivfoto. Fragtskibet M/V Rojen forlader ukrainske Chornomorsk på vej mod Teesport i Storbritannien med lasten fuld af korn i august 2022. Foto: Oleksandr Gimanov/AFP/Ritzau Scanpix

Rusland, som også selv eksporterer store mængder korn, har via sin særlige udsending til FN Gennady Gatilov senest meldt ud, at man ikke ser nogen grund til at fastholde status quo i forhold til kornaftalen.

»Rusland har gentagne gange forlænget aftalen i håb om positiv forandring,« siger Gennady Gatilov ifølge Reuters.

»Vi ser imidlertid lige nu intet, som giver os grund til at gå med til at fastholde status quo,« siger han desuden.

Derfor har man sat som betingelse for en eventuel forlængelse, at Russian Agricultural Bank igen bliver koblet til det internationale SWIFT-samarbejde.

En EU-talsmand siger til Business Insider, at EU-sanktioner ikke på nogen måde forhindrer handel med landbrugs- og fødevareprodukter mellem Rusland og tredjepartslande.

Man ønsker imidlertid ikke overfor mediet at kommentere på historien omkring muligheden for at lukke Russian Agricultural Bank tilbage i folden hos SWIFT.