En af USA's største kyllingeproducenter lancerer nuggets med blomkål, kikærter og planteprotein.

Kødfri madvarer spås en stor fremtid, og flere af USA's største fødevarevirksomheder har fået appetit for tendensen.

Alene denne uge har to store amerikanske producenter annonceret planer om at få en bid af det voksende marked.

Fredag oplyste Perdue Foods, en af USA's største kyllingeproducenter, at selskabet vil begynde at sælge nuggets lavet af en blanding af kyllingekød, blomkål, kikærter og planteprotein.

Og flere blandingsprodukter er undervejs, oplyser Eric Christianson, marketingchef for Perdue Foods.

- Forbrugere har fortalt os, at vegetarisk livsstil er for hårdt, men de kigger efter måder at få flere grøntsager ind i deres kost, siger han.

Det nye produkt kan ifølge marketingchefen også hjælpe forældre til kræsne børn, som kun modvilligt stikker gaflen i grøntsager.

- De er som trojanske heste lavet af grøntsager, der kommer på tallerkenen og ned i deres maver, siger han om de nye nuggets.

Nuggets, der er på menuen hos mange fast food-kæder, består traditionelt af blendet kyllingekød.

Både blandt forbrugere og investorer er interessen for plantebaserede fødevarer voksende.

Firmaet Beyond Meat, der producerer kødfri burgere, er mere end tredoblet i værdi efter dets debut på børsen den 2. maj.

Selskabet, der endnu ikke har præsteret et overskud, er aktuelt godt 8,5 milliarder dollar værd på aktiemarkedet.

Analytikere forventer, at det plantebaserede kødmarked i 2035 vil udgøre 100 milliarder dollar i USA i takt med, at forbrugere mindsker deres forbrug af kød, som følge af bekymring for deres sundhed, klimaet eller dyrevelfærd.

I lighed med Perdue Foods lancerer den amerikanske kødgigant Tyson Foods også blandingsprodukter.

Torsdag oplyste Tyson Foods således, at kunderne nu kan købe pølser og kødboller bestående af kylling, kikærter, sorte bønner og quinoa.

Desuden kan amerikanske forbrugere fra denne sommer begynde at købe kødfri fars og burgere fra den canadiske kødproducent Maple Leaf Foods.

Og den schweiziske fødevaremastodont Nestlé forventer i løbet af efteråret at introducere en grøntsagsburger baseret på ærter i USA under navnet Awesome Burger.

- Det her er kun første bølge og over tid forventer vi, at vores produkter vil være at finde på hylderne i en masse dagligvarebutikker, siger Eric Christianson fra Perdue Foods.

/ritzau/Reuters