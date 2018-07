12 thailandske fodbolddrenge, der slap sikkert ud af en oversvømmet grotte, får støtte fra blandt andet Fifa.

København. Tirsdag blev de sidste af de 12 thailandske fodbolddrenge samt deres træner reddet sikkert ud fra en oversvømmet grotte, hvor de havde været indespærret siden 23. juni.

Alle drengene og træneren slap ud af grotten i live, og nu modtager de stor støtte fra hele verden.

Også i fodboldens verden bliver der sendt varme tanker til drengene.

Den engelske fodboldspiller Kyle Walker, der onsdag spiller VM-semifinale i Rusland, ønsker at sende engelske landsholdstrøjer til drengene, efter en af de tolv drenge kom ud af grotten iført netop den engelske trøje.

- Fantastisk nyhed at alle de thailandske drenge er sikkert ude af grotten! Jeg vil gerne sende trøjer til dem, skriver han på Twitter.

Her tilføjer reservemålmand på det engelske landshold Jack Butland, at han gerne vil sende målmandshandsker til drengene.

- Virkelig glad for at alle er sikre! Jeg vil også gerne gå med og sende nogle handsker over til jer, skriver han på Twitter.

Premier League-klubben Manchester United har også sendt sin støtte til de unge drenge, der er i alderen 11 til 16. Klubben tilbyder at få drengene ind og se en kamp på hjemmebanen, Old Trafford.

- Vi vil gerne byde holdet fra Wild Boars football Club og deres redningsmænd velkommen på Old Trafford i den kommende sæson, skriver United ifølge BBC.

Tidligere har præsidenten for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), Gianni Infantino, inviteret drengene til VM-finalen, der bliver spillet på søndag.

Det har lægerne dog afvist, da drengene fortsat skal blive på hospitalet den næste uges tid for at komme sig helt.

Lægerne udtaler ifølge flere nyhedsbureauer, at drengene må se kampen på tv. Hvis de altså kan holde sig vågne. Finalen begynder klokken 17 dansk tid, hvilket er klokken 22 i Thailand.

/ritzau/