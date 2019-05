Den engelske fodboldklub Liverpool oplevede tirsdag aften stor triumf. Det kan inspirere, mener Theresa May.

Storbritanniens premierminister, Theresa May, og oppositionens leder, Jeremy Corbyn, bevægede sig for en kort stund over i fodboldverdenen, da de onsdag endnu en gang krydsede klinger over det forestående brexit.

Det skete i kølvandet på den engelske fodboldklub Liverpools imponerende 4-0-sejr over det spanske storhold FC Barcelona.

Resultatet betød, at Liverpool kvalificerede sig til finalen i den prestigefyldte Champions League-turnering, der har deltagelse af Europas bedste hold.

- Set i lyset af det fantastiske Liverpool-resultat i går aftes, så kan premierministeren måske få nogle fif fra Jürgen Klopp (Liverpools manager, red.), om hvordan man leverer et resultat i Europa, sagde Jeremy Corbyn.

Bemærkningen fra Labour-lederen faldt under en debat i parlamentet.

Og Theresa May var hurtig til at gå med på fodboldanalogien.

- Resultatet viser, at når alle siger, at det er ovre, at den europæiske opposition har slået dig, at uret tæller ned, og det er tid til at overgive sig, så kan vi stadig sejre, hvis vi alle står sammen, lød svaret fra May.

Liverpool havde tabt den første af to semifinaler med 0-3 i Barcelona.

Derfor skulle holdet tirsdag aften som minimum vinde med tre mål over de spanske giganter på hjemmebanen i England for at kunne gå videre.

Ikke mange havde troet, at det kunne lade sig gøre. Men blandt andet takket være en fremragende holdindsats leverede den engelske klub overraskelsen.

Hos de to store politiske partier i Storbritannien, Mays konservative parti og Corbyns Labour, har det knebet noget mere med samarbejdet.

De to partier mødes i disse uger til forhandlinger om brexit.

- Stemningen til møderne har været konstruktiv.

- Men det har også været svært til tider, og jeg benægter ikke, at der er forskelle på de to politiske partier, siger David Lidington, der er Theresa Mays højre hånd i regeringen, onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

I praksis fungerer David Lidington som Mays vicepremierminister.

Briterne står efter planen til at forlade EU senest den 31. oktober.

/ritzau/AFP