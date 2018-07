Redningsarbejdere forsøger desperat at redde det thailandske fodboldhold ud, der har været fanget i en grotte i næsten to uger. Men ud fra en ny helbredsvurdering er drengene ikke raske nok til at flygte fra grotten, det skriver CNN.

Vejrudsigten for weekenden melder en ny bunke regn. Det har lagt pres på planerne om at få hentet fodboldholdet ud, før vandstanden i grotten stiger.

Men ifølge en thailandsk marineofficer konkluderer en helbredsvurdering, at det vil være for farligt at forsøge at sende gruppen ud af grotten. Særligt to af drengene samt træneren lider af udmattelse og underernæring.

Flådesoldater er dykket ind til drengene i grotten og behandler drengenes små sår og skader. Foto: ROYAL THAI NAVY / HANDOUT

Den thailandske guvernør Narongsak Osottanakorn har dog tidligere torsdag udtalt, at de er villige til at hente drengene ud, før de er klar.

»Hvis vi absolut skal evakuere drengene, før de er klar på grund af regnen … vil vi gøre det, men det vil være vores sidste udvej,« siger han.

Drengene er i alderen 11 til 16 år, og deres træner er 25 år. Foto: REUTERS TV

Hvis drengene skal dykke ud af grotten, står de overfor en fem-seks timers dykkertur, hvor de skal bevæge sig gennem smalle tunneler. En tur, som flere eksperter har kaldt farlig for nybegyndere.

Pumper vand ud

De 12 fodbolddrenge i alderen 11 til 16 år og deres 25-årige træner har været fanget i en grotte i det nordlige Thailand siden den 23. Juni.

Fodboldholdet er spærret inde i Tham Luang Nang Non-grotten i den thailandske landsdel Chiang Rai.

De befinder sig omkring 1,7 kilometer væk fra indgangen i grotten. Men på grund af voldsom styrtregn er grotten blevet oversvømmet, og fodboldholdet kan derfor ikke komme ud igen.



Mandag fandt et redningshold alle 13 drenge sidde på et tørt sted i grotten. Siden har militærtrænede dykkere leveret mad til holdet og forsøgt at pumpe vandet ud af grotten, så de vil kunne gå ud.



Der er dog tale om så massive vandmasser, at militæret har også har givet drengene dykkertræning. For regntiden venter lige om hjørnet.