De 12 thailandske fodbolddrenge og deres træner, som sad fanget i en grotte i 17 dage, er blevet udskrevet fra hospitalet

På et pressemøde foran journalister og reportere fra hele verden fortæller de om forløbet inde i grotten.

»Jeg var bange for, at jeg aldrig ville komme hjem, at jeg ville blive skældt ud af min mor,« siger en af drengene.

Holdkammeraterne, der er mellem 11 og 16 år, og deres 25-årige træner har haft verdens øjne rettet mod sig den seneste måned. 23. juni gik drengene og deres træner ind i en stor grotte i det nordlige Thailand.

»Vi forsøgte at grave os ud, da vi tænkte, at vi ikke udelukkende kunne vente til myndighederne nåede frem til os,« siger træneren.

Drengene sidder i ens hvide T-shirts med print på to rækker under pressemødet. De skiftes til at svare på spørgsmål undervejs.

Nogle gange griner de, mens deres ansigter også ser alvorlige ud undervejs. I aften får de lov til at vende hjem til deres familier.

Det var vandmasser og den stigende vandstand, der tvang dem længere og længere ind i grotten. Først ni dage senere blev de fundet af dykkere.

Siden redningen har de alle været indlagt til observation, og efter at drengene kom ud af grotten, har de været stærke, siger den læge, der har behandlet dem.

Ifølge direktøren på det hospital, som de har været indlagt på, har drengene taget tre kilo på i gennemsnit, siden de blev reddet.

En af de 12 drenge, der var fanget i en grotte i Thailand, siger, at det øjeblik, hvor de blev fundet, var et "mirakel".

»Det er et mirakel,« siger Adul Samon på 14 år, skriver AFP.

Foran pressen fortæller træneren, at de fleste af drengene kunne svømme, men at nogen var bedre til det end andre.

