Som en del af aftalen vil Afghanistan løslade 100 Taliban-fanger dagligt, hvis antallet af angreb mindskes.

FN's Sikkerhedsråd har enstemmigt givet sin støtte til en fredsaftale mellem USA og Taliban.

Det oplyser Sikkerhedsrådet tirsdag.

Som en del af aftalen, som blev underskrevet af parterne den 29. februar, er USA begyndt at trække sine soldater ud af Afghanistan.

Medlemmerne af Sikkerhedsrådet mener, at aftalen har åbnet døren for forhandlinger mellem de afghanske parter i konflikten. Efter planen skal den afghanske regering således snart indlede forhandlinger med Taliban.

I en resolution vedtaget tirsdag skriver Sikkerhedsrådet, at det "opfordrer regeringen i Afghanistan til at fremme fredsprocessen, herunder at deltage i forhandlinger".

Yderligere står der, at aftalen indeholder "betydelige skridt i retning mod en afslutning på krigen i Afghanistan".

USA er ivrig efter at afslutte landets længste konflikt nogensinde.

I henhold til den fredsaftale, der blev indgået i Doha i slutningen af februar, har USA sagt, at alle udenlandske styrker vil forlade Afghanistan inden for 14 måneder - forudsat at Taliban overholder sine sikkerhedsforpligtelser.

Nogle diplomater har udtrykt bekymring for, at aftalen indeholder to hemmelige bilag vedrørende kampen mod terror, som Sikkerhedsrådets medlemmer har godkendt uden at kende indholdet af.

I kølvandet på tirsdagens resolution oplyser Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, at den afghanske regering gradvist vil begynde at frigive 5000 Taliban-fanger. Processen vil begynde allerede i denne uge.

Regeringen vil "løslade 1500 Taliban-fanger i en gestus af velvilje" begyndende på lørdag. Yderligere 3500 vil blive løsladt, efter at forhandlinger er gået i gang.

Det oplyser præsidentens talsmand, Sediq Sediqqi, på Twitter.

Talsmanden tilføjer, at ifølge aftalen vil 100 fanger blive frigivet hver dag, alt afhængigt af Talibans velvilje til at mindske sine angreb i landet markant.

/ritzau/AFP