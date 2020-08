En oberst erklærer sig for formand af ny komité, der leder Mali. FN's Sikkerhedsråd fordømmer omvæltningerne.

FN's Sikkerhedsråd fordømmer "på det kraftigste" oprøret i Mali.

Rådets 15 medlemmer opfordrer på et møde onsdag aften dansk tid soldaterne til "omgående at løslade alle tilbageholdte regeringsembedsmænd og vende tilbage til deres kaserner". Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Sikkerhedsrådet beder soldaterne "genoprette retssamfundet og vende tilbage til forfatningsmæssig orden".

I Mali har oberst Assimi Goita onsdag aften erklæret sig selv for leder af den militære komité, der er oprettet til at lede landet. Det sker, efter at præsidenten og regeringen er fjernet. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Lad mig præsentere mig selv, jeg er oberst Assimi Goita, formand for Den Nationale Komité til Folkets Frelse, siger han onsdag aften. Forinden har han holdt møde med højtstående embedsmænd.

Goita var en af de fem officerer, der tidligt onsdag morgen stod frem på tv i Mali for at fremlægge de militære oprøreres program.

Han har gjort tjeneste i Malis specialstyrker, skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Tidligere onsdag lovede den gruppe, der har taget magten, at den vil nedsætte et civilt overgangsstyre, der skal forberede et nyvalg, når situationen tillader det.

/ritzau/