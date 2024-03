Sikkerhedsråd mødes om blodig hændelse, hvor hundredvis blev dræbt eller såret under uddeling af nødhjælp.

FN's Sikkerhedsråd skal torsdag mødes for at drøfte en dødelig episode i Gazastriben, hvor mindst 112 mennesker døde ifølge den palæstinensiske Hamas-bevægelse.

Den militante gruppe, der har magten i Gazastriben, siger, at de mange mennesker blev dræbt, da israelske soldater skød mod dem i forbindelse med uddeling af nødhjælp torsdag.

Et øjenvidne i Gaza By har forklaret over for nyhedsbureauet AFP, at blodsudgydelserne begyndte, da tusindvis af desperate mennesker løb hen til lastbiler, der kom kørende med nødhjælp.

- Lastbilerne med nødhjælp kom for tæt på nogle af hærens kampvogne, der var i området, og de tusindvis af mennesker stormede bare lastbilerne, siger øjenvidnet, der ikke ønsker at få sit navn frem.

- Soldaterne skød mod mængden, da folk kom for tæt på kampvognene.

En israelsk militærkilde erkender over for AFP, at dets soldater skød mod "dem, der udgjorde en trussel".

Men mange af ofrene blev kørt over af de lastbiler, der skulle levere nødhjælpen, siger en kilde i Israels militær.

- Soldaterne skød advarselsskud op i luften og skød så mod dem, der udgjorde en trussel og ikke flyttede sig, siger kilden.

- Det var en begrænset reaktion og begrænset skyderi. Det var ikke en stor begivenhed set fra vores perspektiv.

Foruden de mindst 112 døde blev 280 andre såret i hændelsen, der fandt sted tæt ved Gaza By. Det oplyser palæstinensiske sundhedskilder til nyhedsbureauet Reuters.

Det er det største tab af liv i flere uger ved en enkeltstående hændelse i Gazastriben.

USA's udenrigsministerium meddeler torsdag aften dansk tid, at det er i kontakt med Israels regering for at få klarhed over, hvad der er sket.

USA "presser på for at få svar", siger talsmand Matthew Miller ifølge Reuters.

Det Hvide Hus kalder de store tab af menneskeliv i Gazastriben "ekstremt alarmerende".

FN's generalsekretær, António Guterres, fordømmer episoden, hvor palæstinensere "angiveligt blev dræbt eller såret, mens de forsøgte at få livsnødvendig hjælp", siger en talsmand for Guterres.

- De desperate civile i Gazastriben har akut brug for hjælp. Det gælder også dem i den belejrede nordlige del, hvor FN ikke har kunnet levere hjælp i over en uge, siger talsmand Stéphane Dujarric.

Mødet i FN's Sikkerhedsråd finder sted bag lukkede døre. Det er Algeriet, der har bedt om et hastemøde om sagen. Det begynder klokken 22.15 dansk tid, skriver AFP.

