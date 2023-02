Lyt til artiklen

De overlevede jordskælvet på 7,8 på Richterskalaen, men nu risikerer de at dø af kulde og sne.

FNs nødhjælpsarbejdere advarer om, at en ny katastrofe truer i Tyrkiet og Syrien, hvor tusindvis af mennesker er uden tag over hovedet efter mandagens kraftige jordskælv og det følgende efterskælv.

»Vi er i reel fare for at se en sekundær katastrofe, som kan forårsage skade på flere mennesker end den oprindelige katastrofe, hvis vi ikke bevæger os med samme tempo og intensitet, som vi gør på eftersøgnings- og redningssiden.«

Det sagde WHOs incident manager, Robert Holden, om situationen i de to lande efter jordskælvet på en pressekonference i Genève torsdag, skriver CNN.

Redningsarbejdere leder efter overlevende i nærheden af den tyrkiske by Gaziantep. Foto: ZEIN AL RIFAI Vis mere Redningsarbejdere leder efter overlevende i nærheden af den tyrkiske by Gaziantep. Foto: ZEIN AL RIFAI

Holden understregede nødvendigheden af at få nødhjælp frem hurtigst muligt.

22.000 mennesker i Tyrkiet og Syrien er indtil videre bekræftet omkomne, men dødstallet ventes at stige efterhånden, som redningsarbejdet skrider frem.

»Vi ser store afbrydelser af grundlæggende vandforsyning, vi har store afbrydelser af brændstof, elektricitetsforsyninger og kommuniationsforsyninger, som er det grundlæggende i livet,« sagde Holden.

Og som om situationen ikke er slem nok, så truer vejret med at gøre udfordringerne endnu større. De kommende dage venter både sne og minusgrader.

Kulden truer de overlevene efter jordskælvet. Her varmer to kvinder sig ved et bål i Diyarbakir i det sydøstlige Tyrkiet. Foto: REFIK TEKIN Vis mere Kulden truer de overlevene efter jordskælvet. Her varmer to kvinder sig ved et bål i Diyarbakir i det sydøstlige Tyrkiet. Foto: REFIK TEKIN

Særligt i Syrien har hjælpen haft svært ved at komme frem, fordi jordskælvet ramte midt i et borgerkrigshærget område.

Først torsdag rullede den første FN-hjælpekonvoj over grænsen fra Tyrkiet til det nordvestlige Syrien.

Ifølge CNN havde hele 15,3 millioner mennesker brug for humanitær bistand før jordskælvet, men det tal er blot blevet endnu større nu, lyder det fra FNs nødhjælpskoordinator i Syrien, E-Mostafa Benlamlih.

Alene i Aleppo menes 100.000 mennesker at være hjemløse. 30.000 af dem har søgt tilflugt i skoler og moskeer.

»Det er de heldige,« siger Benlamlih til CNN.

De resterende »har sne, de har kulde, og de befinder sig i en forfærdelig situation.«