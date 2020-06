Israels plan for Vestbredden er katastrofal for palæstinenserne, for Israel og for regionen, siger Bachelet.

Israels plan om at annektere dele af den besatte Vestbred er helt klart ulovlig. Det siger FN's højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet.

Hun advarer om, at det kan få katastrofale konsekvenser, hvis Israel fører sin stærkt omstridte plan ud i livet.

- Annektering er ulovlig. Punktum, siger Bachelet.

- Enhver annektering. Hvad end det er 30 procent af Vestbredden eller fem procent.

Den israelske regering under ledelse af premierminister Benjamin Netanyahu har varslet, at den vil annektere op mod en tredjedel af det palæstinensiske område.

De første skridt kan blive taget fra den 1. juli, hvilket vil sige onsdag.

FN's menneskeretschef opfordrer Israel til at "lytte til sine egne tidligere højtstående embedsmænd og generaler og til de mange stemmer over hele verden, der advarer mod at fortsætte ned ad denne farlige vej".

De internationale fordømmelser er steget i styrke i takt med, at 1. juli er rykket nærmere.

Netanyahu vil udnytte, at USA's præsident, Donald Trump, i sit forslag til en fredsplan lader israelske bosættelser og dele af Vestbredden forblive under israelsk kontrol.

Trump kan tabe præsidentvalget i november, så Netanyahu har en kort frist, inden en ny amerikansk administration måske vil modsætte sig annektering.

Michelle Bachelet understreger derimod, at Netanyahu stadig har tid til at ændre kurs.

Konsekvenserne af beslutningen er vanskelige at forudsige, siger Bachelet.

- Men de vil formentlig være katastrofale for palæstinenserne, for Israel selv og den bredere region, advarer hun.

/ritzau/AFP