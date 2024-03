António Guterres er chokeret over blodig hændelse i Gaza, hvor flere blev dræbt under uddeling af nødhjælp.

FN's generalsekretær, António Guterres, siger natten til fredag dansk tid, at episoden i Gazastriben, hvor over 100 personer ifølge Hamas blev dræbt af israelske soldater i forbindelse med uddeling af nødhjælp, kræver en effektiv og uafhængig efterforskning.

Det siger han i en tale i Saint Vincent og Grenadinerne, skriver nyhedsbureauet Reuters. Her taler han forud for et regionalt topmøde.

Guterres er "chokeret" over episoden, lyder det blandt andet.

Generalsekretæren har også svaret på spørgsmål vedrørende det seneste forsøg på at få vedtaget en resolution vedrørende Gaza i FN's Sikkerhedsråd.

Her lykkedes det ikke at få en resolution, der opfordrer til øjeblikkelig humanitær våbenhvile, stemt igennem. USA nedlagde, som landet også tidligere har gjort, veto.

Generalsekretæren udtaler i forbindelse med spørgsmålene til emnet, at voksende geopolitiske splittelser har "transformeret vetoretten til et effektivt instrument, der kan lamme sikkerhedsrådets handlekraft".

- Jeg er totalt overbevist om, at vi har brug for en humanitær våbenhvile, for ubetingede og øjeblikkelige gidselløsladelser, og for at vores sikkerhedsråd evner at nå disse mål, siger Guterres.

Ifølge den palæstinensiske Hamas-bevægelse døde mindst 112 mennesker i episoden, der skete torsdag morgen tæt ved Gaza By.

Det skete, da israelske soldater skød mod dem under uddelingen af nødhjælp.

Derudover blev 280 andre såret i hændelsen, oplyste palæstinensiske sundhedskilder.

Det er det største tab af liv ved en enkeltstående hændelse i Gazastriben i flere uger.

USA's forsvarsminister, Lloyd Austin, sagde torsdag under en høring i Kongressen, at israelske styrker har dræbt over 25.000 kvinder og børn i Gazastriben siden 7. oktober.

Tidligere torsdag meddelte sundhedsmyndighederne i Gazastriben, at antallet af dræbte palæstinensere har rundet 30.000 siden 7. oktober.

/ritzau/