Nyt FN-initiativ skal imødegå farer ved atomvåben og farerne ved en ny generation af højteknologiske våben.

Genéve. FN's generalsekretær forbereder et nyt udspil, som skal føre til en afskaffelse af verdens atomvåben.

Generalsekretær António Guterres siger, at der er en udbredt misforståelse om, at atomvåben gør verden mere sikker.

Guterres, som mandag deltog i en konference om nedrustning i Genève, siger, at tabuer omkring atomprøvesprængninger og kemiske våben synes på vej til at blive brudt. Til gengæld tales der om taktiske atomvåben på en måde, som peger i en ekstrem farlig retning.

- Et nyt initiativ, der skal imødegå disse farer og farerne ved en ny generation af højteknologiske våben, er ved at blive udarbejdet, siger Guterres.

Nordkorea er måske kun få måneder fra at blive i stand til at ramme USA med et missil med atomvåben, sagde en højtstående amerikansk forhandler ved en nedrustningskonference i Genève tidligere på måneden.

Den amerikanske ambassadør Robert Wood, som er USA's permanente repræsentant ved nedrustningskonferencen, advarede også i denne måned om, at Rusland og Kina udvider deres arsenaler af atomvåben.

Verden kender endnu ikke USA's planer for udvikling af en ny atomslagstyrke, men kritikere advarer alligevel om, at det kan udløse et nyt kapløb blandt stormagterne om atomvåben.

Det amerikanske forsvar har i dag verdens næststørste atomarsenal, der næsten er på størrelse med Ruslands. USA's arsenal består af 6800 atomsprænghoveder, hvoraf 1800 er placeret på missiler eller på militærbaser med operationsklare styrker.

USA sprængte i 1945 to atombomber, nemlig over Hiroshima og Nagasaki i Japan. Efter Nagasaki-bomben overgav Japan sig. Der er ikke blevet brugt atomvåben i krig siden da.

/ritzau/Reuters