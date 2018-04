António Guterres siger i Sikkerhedsrådet, at Mellemøsten er i fare og truer den globale fred.

New York. Krigen i Syrien har nået "et point of no return".

Sådan lyder det fra Frankrigs repræsentant i FN's Sikkerhedsråd, François Delattre, på et møde i FN's Sikkerhedsråd ifølge nyhedsbureauet AP.

Rådets 15 medlemslande er samlet for at diskutere den eskalerende situation i Syrien, efter et angiveligt kemisk angreb lørdag. Her lægger Frankrig op til, at der handles mod det syriske regime.

- Frankrig står ved ansvaret for at stoppe denne trussel mod den kollektive sikkerhed, som ikke kan tolereres, lyder det fra Delattre.

Tidligere på mødet rådede FN's generalsekretær, António Guterres, til, at "alle stater må handle ansvarligt under disse farlige omstændigheder".

Han advarede samtidig mod en omfattende militær eskalation af konflikterne i Mellemøsten.

- Øgede spændinger og en situation, hvor det ikke er muligt at nå til et kompromis om kontrolmekanismer truer med at udløse en omfattende eskalering.

Inden mødet udtalte den amerikanske FN-ambassadør, Nikki Haley, også, at der ikke bør gennemføres en forhastet militær aktion i Syrien. Men hun sagde samtidig, at det på et tidspunkt er nødvendigt at handle.

- Man træffer ikke sådanne beslutninger i hast, lød det.

Ifølge Haley vurderer USA, at Assads styrker har anvendt kemiske våben 50 gange i løbet af i den syv år lange konflikt.

I Moskva har en talsmand for Ruslands ledere dog udtalt, at Moskva har beviser for, at det er Storbritannien, der har været med til at iscenesætte et kemisk angreb i Syrien.

Over 40 mennesker er meldt dræbt ved det angiveligt kemiske angreb lørdag.

Både USA, Storbritannien og Frankrig har udtalt, at de ikke vil acceptere, at der bruges kemiske våben i krigen.

De giver Syriens regime under ledelse af Assad skylden for angrebet.

Regimet nægter dog at have gennemført sådan et angreb, og Rusland, der er allieret med Assad, nægter også.

Efterforskere fra FN, der skal undersøge krigsforbrydelser i Syrien, har indtrængende opfordret til at sikre, at ingen ændrer eller manipulerer bevismaterialer på de ramte steder eller påvirker ofre eller vidner, før undersøgelser af stedet er foretaget.

