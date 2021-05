Hundredvis blev i weekenden såret under voldelige sammenstød mellem palæstinensere og politi i Jerusalem.

FNs generalsekretær, António Guterres, opfordrer Israel til at udvise "maksimal tilbageholdenhed" i Jerusalem.

Det siger en talsmand for FN søndag.

Udmeldingen kommer, efter at spændingerne de seneste uger er steget i den østlige del af byen.

Her har der i flere uger været palæstinensiske demonstrationer mod israelske bosætteres forsøg på at overtage arabiske hjem i Sheikh Jarrah-kvarteret.

Fredag og lørdag førte spændingerne til alvorlige sammenstød mellem palæstinensere og israelsk politi ved moskéen al-Aqsa, hvor hundredvis af mennesker blev såret.

António Guterres mener, at Israel må "udvise maksimal tilbageholdenhed og respektere retten til at forsamle sig frit", lyder det fra FN-talsmand Stephane Dujarric i en udtalelse.

- Generalsekretæren udtrykker dyb bekymring for den fortsatte vold i det besatte Østjerusalem og muligheden for at palæstinensiske familier kan blive udsat af deres hjem.

- Han opfordrer Israel til at indstille nedrivninger og udsættelser, lyder det videre.

/ritzau/Reuters