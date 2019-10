FN sender mission til det uroplagede Chile for at undersøge påstande om overtrædelser af menneskerettigheder.

FN vil undersøge påstande om overtrædelser af menneskerettigheder i Chile i forbindelse med den seneste ugers demonstrationer og uroligheder i det sydamerikanske land.

Det meddeler FN's højkommissær for menneskerettigheder og tidligere præsident i Chile, Michelle Bachelet, torsdag i et tweet. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

18 mennesker har ifølge myndighederne mistet livet under den seneste uges uroligheder i Chile, hvor en generalstrejke torsdag fortsætter på anden dag.

- Efter at have overvåget krisen i Chile siden den begyndte, har jeg besluttet at sende en mission, som skal undersøge påstande om brud på menneskerettigheder, skriver Bachelet i et tweet.

Protesterne begyndte i den første uge af oktober, da studerende demonstrerede mod en forhøjelse af billetprisen for at benytte metroen i myldretiden i hovedstaden Santiago.

/ritzau/