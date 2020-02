Gigantiske og glubske græshoppesværme er blevet et stadigt større problem på grund klimaforandringer.

FN vil begynde at teste om droner med særligt teknisk udstyr kan sættes ind mod store sværme af græshopper i Østafrika.

Det er planen at anvende dronerne til at sprøjte insektgift ud over de områder, hvor hundredvis af millioner af ørkengræshopper fortærer alle afgrøder i blandt andet Etiopien, Somalia og Kenya.

- Ingen har forsøgt at bruge droner som våben mod græshopper tidligere, siger Keith Cressman, fra FAO til Reuters.

Græshoppeplagen, som også berører Uganda, Eritrea og Djibouti, betegnes som de værste i et kvart århundrede.

Myndighederne i de ramte områder har allerede sat fly ind for at få sprøjtet gift ud over insekterne, men omfanget af plagerne er for omfattende. En ørkegræshoppe kan flytte sig op til 150 kilometer på en dag.

På en dag kan en sværm, som kan være over 50 kilometer lang, fortære det samme som 35.000 personer.

De gigantiske og glubske græshoppesværme truer med at gøre store indhug i afgrøderne i en region, hvor 25 millioner mennesker i forvejen mangler fødevarer efter år med skiftevis tørke og oversvømmelser.

Invasioner af græshopper lægger fra tid til anden store landområder øde i Afrika. Men klimaforandringer menes at skabe særlig gode yngleforhold, hvilket har forværret problemerne.

Eksperter i FN's landbrugsorganisation, FAO, tester nu nye prototyper af droner, som kan spore og bekæmpe græshopperne.

Klimaforskere siger, at den globale opvarmning kan være årsag til græshoppeplager i både Afrika og i dele af Iran, Pakistan og Indien.

Opvarmning af oceanerne har ført til flere orkaner i Det Indiske Ocean.

Det har medført voldsomme regnskyl ved Den Arabiske Halvø, og det har skabt ideelle yngleforhold for ørkengræshopper i ørknerne i Oman, Yemen og Saudi-Arabien.

/ritzau/Reuters