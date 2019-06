Befolkningstallet vil stige med to milliarder de næste 30 år. I 2100 vil der være 11 milliarder, mener FN.

Befolkningstallet i hele verden vil stige til knap ti milliarder inden 2050.

Det skriver det kontor under FN's afdeling for økonomi- og samfundsanliggender, der arbejder med befolkningstal, i en ny rapport.

Runder befolkningstallet de 9,7 milliarder i 2050, som FN spår, vil det være en stigning på to milliarder mennesker de næste 30 år, skriver nyhedsbureauet AP.

I rapporten står der endvidere, at der vil være cirka 11 milliarder mennesker på jorden, inden århundredet er omme.

Kontorets direktør, John Wilmoth, siger, at man skal tage de 11 milliarder med et forbehold, da det er mange år væk.

Ifølge FN vil ni lande stå for over halvdelen af verdens samlede befolkningsvækst fra nu og til 2050.

De lande er Indien, Nigeria, Pakistan, Congo, Etiopien, Tanzania, Indonesien, Egypten og USA, hvor Indien vil stå for den største andel og USA for den mindste af de ni lande.

Blandt de afrikanske lande syd for Sahara vil det samlede befolkningstal fordoble.

Vicegeneralsekretæren i afdelingen for økonomi- og samfundsanliggender, Lu Zhenmin, siger i en pressemeddelelse, at det kan blive problematisk.

- Mange af de hurtigst voksende befolkningsgrupper er fra de fattigste lande. Det bringer flere udfordringer med at bekæmpe fattigdom, forbedre ligestilling blandt køn og forbedre sundhedsvæsenet, siger han.

Ud over et stigende befolkningstal konkluderer rapporten, at verdens befolkning bliver ældre, og den globale fødselsrate falder.

I 1990 var der 3,2 fødsler per kvinde, mens der vil være 2,5 fødsler per kvinde i 2019. Det tal vil falde til 2,2 i 2050.

Afrikanske lande syd for Sahara står for den højeste fødselsrate med 4,6 fødsler per kvinde.

Det er dog ikke alle lande, der vil opleve befolkningstilvækst. I over 55 lande vil befolkningstallet falde med én procent over de næste 30 år, skriver FN.

I for eksempel Kina vil befolkningstallet falde med 31,4 millioner inden 2050.

/ritzau/