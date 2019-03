FN-tribunal fandt straf på 40 års fængsel til Karadzic for blød og skærper den til livstid.

En straf på 40 år til den tidligere bosnisk-serbiske leder Radovan Karadzic var for blød og skærpes til livstid. Det afgør et FN-tribunal i Haag.

Den 73-årige Karadzic blev for tre år siden idømt 40 års fængsel for folkedrabet i byen Srebrenica i Bosnien i juli 1995. Hans appelsag er afgjort onsdag.

Panelet af appeldommere i Haag idømmer "livstidsstraf i fængsel". Det oplyste den danske chefdommer Vagn Joensen.

Domstolen holder Karadzic ansvarlig for massakren på omkring 8000 muslimske mænd og drenge i Srebrenica samt andre forbrydelser mod menneskeheden. Blandt andet belejringen af Sarajevo og drab og forfølgelse i andre dele af Bosnien.

Srebrenica-massakren betegnes som den værste massakre i Europa siden Anden Verdenskrig.

Da Radovan Karadzic i juli 2016 ankede sin dom på 40 års fængsel, udtalte han ifølge sin advokat, at han er et politisk offer.

Under den tre år lange borgerkrig i Bosnien fra 1992 til 1995 blev omkring 100.000 mennesker dræbt, mens 2,2 millioner mennesker blev fordrevet fra hjem.

I dommen hed det, at Karadzic var i toppen af det militære og politiske lederskab i Republika Srpska og spillede en central rolle i udarbejdelsen af det ideologiske grundlag for den systematiske, etniske udrensning, som fandt sted i stor skala.

Dommerne mente også, at han var drivkraften bag den 44 måneder lange belejring af den bosniske hovedstad Sarajevo.

Karadzic havde anket 50 punkter i dommen og beskyldte dommerne for at have gennemført en politisk retssag mod ham.

Amerikaneren Richard Holbrooke, som var hovedarkitekt bag Dayton-fredsaftalen fra 1995, der afsluttede krigen, beskrev i sin tid Karadzic som "en af verdens værste og ondeste mænd".

Han kunne have fungeret som en god nazist, udtalte Holbrooke til Der Spiegel, da Karadzic blev pågrebet.

/ritzau/Reuters