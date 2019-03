I 2016 fik Radovan Karadzic 40 års fængsel for folkedrabet i Srebrenica. Onsdag bliver hans appelsag afgjort.

For tre år siden blev den tidligere bosnisk-serbiske leder Radovan Karadzic idømt 40 års fængsel for folkedrabet i byen Srebrenica i Bosnien i juli 1995.

Onsdag afgør et FN-tribunal i Haag hans appelsag.

Bosniske krigsoverlevende mener, at appeldomstolen bør holde fast i Karadzics domme og straf.

- Vi forventer, at han får den straf, han fortjener, siger Sehida Abdurahmanovic, som mistede 30 familiemedlemmer i massakren i Srebrenica, ifølge nyhedsbureauet AP.

- Vi forventer, at domstolen vil fastholde dommen, og at han ikke får lov til at slippe fri for ansvaret for folkedrabet, tilføjer hun.

Imens håber tilhængere af Radovan Karadzic på en reduktion af hans straf eller endda frifindelse.

- Jeg håber, at appelafgørelsen i værste fald vil være langt mere fordelagtig end dommen fra den første instans. Og hvis vi er heldige, vil han blive en fri mand, siger Momcilo Krajisnik, som var Karadzics højre hånd under krigen.

24. marts 2016 kendte Det Internationale Krigsforbrydertribunal for det tidligere Jugoslavien (ICTY) den dengang 70-årige Radovan Karadzic skyldig i ti ud af 11 anklagepunkter.

Domstolen holdt Karadzic ansvarlig for massakren på omkring 8000 muslimske mænd og drenge i Srebrenica samt andre forbrydelser mod menneskeheden. Blandt andet belejringen af Sarajevo og drab og forfølgelse i andre dele af Bosnien.

Srebrenica-massakren betegnes som den værste massakre i Europa siden Anden Verdenskrig.

Da Radovan Karadzic i juli 2016 ankede sin dom på 40 års fængsel, udtalte han ifølge sin advokat, at han er et politisk offer.

- Karadzic blev udsat for en politisk retssag, der var designet til at bekræfte dæmoniseringen af ham og det bosnisk-serbiske folk, sagde advokat Peter Robinson dengang ifølge nyhedsbureauet AFP.

36-årige Azir Osmanovic, der overlevede Srebrenica-massakren som barn, frygter, at appeldomstolen vil reducere Karadzics straf.

- For de forbrydelser, han har begået her i Bosnien-Hercegovina, fortjener han ikke 40 års fængsel, men snarere 400 år i fængsel, siger han ifølge AP.

Radovan Karadzic blev anholdt om bord på en bus i Beograd i 2008 efter 11 år på flugt.

De sidste ankesager fra krigen på Balkan føres ved FN-tribunalet MICT i Haag. Sagerne er flyttet dertil, efter at man i 2017 lukkede Det Internationale Krigsforbrydertribunal for det tidligere Jugoslavien (ICTY).

/ritzau/