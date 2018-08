Diplomater frygter, at en optrapning af konflikten i Syrien i de kommende dage kan sprede sig.

Genève. FN's særlige udsending til Syrien, Staffan de Mistura, anslår, at der er omkring 10.000 militante islamister fra al-Nusra og al-Qaeda i Idlib i det nordlige Syrien.

Her planlægger syriske regeringsstyrker en omfattende offensiv med støtte fra Rusland.

Der er frygt for, at situationen kan blive "vanskelig", og Rusland advarer USA mod "illegal" indgriben.

Staffan de Mistura opfordrer til, at der oprettes en humanitær korridor, så det bliver muligt for civile at forlade Idlib med støtte fra FN.

FN-diplomaten advarer om, at en optrappet konflikt i området kan sprede sig ud over Idlib og Syrien.

Ruslands ambassadør i USA siger, at han har advaret amerikanerne mod "ubegrundet og illegal aggression mod Syrien".

Advarslen kommer, efter at Rusland har udtrykt bekymring over amerikanske signaler om, at USA forbereder nye angreb i Syrien.

Den russiske ambassadør, Anatolij Antonov, har offentliggjort sine advarsler til amerikanerne på ambassadens facebookside.

Det sker, efter at han har haft møder med amerikanske embedsmænd. Deriblandt James Jeffrey, som er USA's særlige repræsentant for Syrien.

Der er på flere områder tegn på tiltagende spændinger omkring udviklingen i Syrien. Blandt andet er russernes flåde ifølge Nato ved at opbygge en betydelig tilstedeværelse i Middelhavet ud for Syrien.

Russerne har bebudet en omfattende militær manøvre i Middelhavet. Den vil omfatte 25 krigsskibe, hvoraf nogle har krydsermissiler, samt 30 krigsfly. Den skal finde sted i første uge af september.

Russerne har leveret omfattende militær støtte til regimet i Syrien under præsident Bashar al-Assad, som Vesten har arbejdet for at få fjernet.

Bastionen med militante oprørere i den nordlige Idlib-provins er den sidste oprørsenklave i landet.

Ruslands udenrigsminister, Sergej Lavrov, sagde onsdag, at han håber, at "vore vestlige partnere ikke vil give efter for oprørernes provokationer og ikke vil obstruere en antiterroroperation".

Der har været rapporter om, at situationen kan blive kompliceret hurtigt, hvis nogen anvender kemiske våben.

/ritzau/Reuters