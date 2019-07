Efter opfordringer stemmer FN-lande for at undersøge menneskerettigheder i Filippinernes såkaldte narkokrig.

FN's Menneskerettighedsråd har torsdag stemt for, at der skal laves en "udførlig" undersøgelse af den såkaldte narkokrig i Filippinerne.

En krig, som ifølge menneskerettighedsgrupper, har kostet flere end 20.000 menneskeliv, siden den startede for tre år siden.

18 ud af de 47 medlemmer af rådet stemte for, at der skal igangsættes en undersøgelse, mens 14 stemte imod, og 15 afstod fra at stemme.

Undersøgelsen har mødt modstand fra den filippinske præsident, Rodrigo Dutertes, regering, der mener, at dødstallet er overdrevet.

Ifølge regeringen har 5300 mistet livet, siden landet startede sin hårde indsats for at komme narkotikakriminaliteten i landet til livs.

Ifølge organisationerne og aktivister, der er modstandere af regeringens linje, melder om drab hver eneste aften i det, der beskrives som "et blodbad".

Efter torsdagens afstemning har FN's højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet, et år til bringe en grundig rapport om situationen.

Efter afstemningen uddybede Bachelets talskvinde, Ravina Shamdasani, at undersøgelsen giver FN mulighed for at få klarhed over de præcise omstændigheder i narkokrigen.

Den 74-årige præsident Duterte vandt i sin tid magten i Filippinerne på løfter om, at han ville udrydde al kriminalitet med barske metoder.

FN er blevet opfordret af en større gruppe lande til at efterforske de tusindvis af drab i forbindelse med narkokrigen.

Det fik Island - med støtte fra hovedsageligt europæiske lande - til at lave et udkast til den resolution, der blev stemt igennem torsdag.

Mandag udkom også Amnesty International med en rapport, hvor den opfordrede det internationale samfund til at gribe ind over for narkokrigen.

/ritzau/AFP