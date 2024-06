Det vækker vrede i Israel, at hæren kommer på liste over lande, der ikke gør nok for at beskytte børn i krig.

Når FN senere på måneden opdaterer sin liste over lande og væbnede styrker, der ikke gør nok for at beskytte børn i krigs- og konfliktområder, vil Israels hær være at finde på listen.

Det oplyser Israels FN-ambassadør, Gilad Erdan.

Han betegner FN's beslutning som "skamfuld" og siger, at han "væmmes" ved den.

- Israels hær er den mest moralske hær i verden, og I ved det. Dette er en umoralsk beslutning, der kun støtter terrorismen og belønner Hamas, siger han i en udtalelse.

Den israelske udenrigsminister, Israel Katz, siger ifølge Reuters, at den israelske hærs optagelse på FN's sorte liste "vil få konsekvenser for Israels forhold til FN".

Fra det palæstinensiske selvstyres side lyder den første reaktion, at FN's beslutning om at sætte Israels hær på listen over enheder, der krænker børns rettigheder, er et "skridt i retning af at holde Israel ansvarlig for landets forbrydelser". Det skriver Reuters.

Også de to militante palæstinensiske grupper Hamas og Islamisk Jihad vil blive tilføjet til FN's liste over grupper, der forvolder skade på børn i krig. Det oplyser en unavngiven diplomatisk kilde.

Den årlige rapport "Børn og Væbnet Konflikt" fra FN's generalsekretær, António Guterres, er endnu ikke offentliggjort.

Det ventes at ske i slutningen af juni.

Men den israelske FN-ambassadør siger, at han har fået besked om, at landets hær vil være med på listen.

- Den eneste, der er sat på den sorte liste i dag, er generalsekretæren, siger Gilad Erdan.

- Nu vil Hamas i endnu højere grad fortsætte med at bruge skoler og hospitaler, for denne skamfulde beslutning fra generalsekretæren vil kun give Hamas nyt håb.

Siden 7. oktober sidste år har Israel været i krig mod den militante palæstinensiske Hamas-bevægelse, der sidder på magten i Gazastriben.

Den igangværende konflikt begyndte, da Hamas angreb Israel og dræbte knap 1200 mennesker og tog omkring 250 andre som gidsler.

Siden har den israelske modoffensiv i Gazastriben kostet mindst 36.731 mennesker livet. Størstedelen af dem er civile, har det palæstinensiske sundhedsministerium oplyst.

/ritzau/AFP