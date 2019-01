Danskerne presser politikerne til handling med borgerforslag om klimalov, mener FN's miljødirektør.

Over 50.000 danskere har skrevet under på et borgerforslag om en ny og mere skarp klimalov.

Og det er kun positivt, mener Joyce Msuya, som er administrerende direktør for FN's Miljøprogram.

- Jeg synes, det er skønt, at borgere er engagerede. At den danske befolkning handler og presser politikerne viser, at det er borgerne, som viser vejen, når det gælder klimahandling.

- Det er godt, at borgerne presser politikerne til at handle. Folk vil have løsninger, og de vil have dem nu, siger Joyce Msuya onsdag til Ritzau under et besøg i Bruxelles.

Miljødirektøren har brugt de seneste par dage på at diskutere blandt andet klimaforandringer med forskellige EU-institutioner.

Og det er ikke gået hendes næse forbi, at borgere i Danmark og flere andre europæiske lande på forskellig vis efterspørger mere politisk handling mod klimaforandringerne.

Flere belgiske medier beretter, at der søndag i silende regn var mere end 70.000 mennesker, primært unge, på gaden i Bruxelles for at protestere mod manglende klimatiltag.

Inden for det seneste år har der været lignende begivenheder i Danmark og flere andre europæiske lande.

Joyce Msuya finder det imponerende, at ungdommen er den store drivkraft i kampen for klimaet.

- Jeg tror, at de er utålmodige optimister. Udfordringen er enorm. Jeg tror, at disse unge mennesker er optimistiske, men de er også utålmodige.

- De kræver, at vi handler nu, og det er positivt. De er fremtiden, og inaktivitet fra vores side nu vil have store konsekvenser for den ungdom, vi ser gå på gaden, siger hun.

Hun tror og håber, at ungdommen kan inspirere ældre generationer til også at blive mere involverede i klimakampen.

Det tog knap 14 dage for 11 miljø- og udviklingsorganisationer at nå de nødvendige 50.000 underskrifter til borgerforslaget om en dansk klimalov.

Forslaget lægger blandt andet op til, at Danmark skal forpligte sig til at sætte nationale klimamål, der lever op til Parisaftalen.

De danske oppositionspartier støtter forslaget og vil nu have det til debat i Folketinget.

