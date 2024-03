Den militære junta i Myanmar er ekstremt farlig. Efter militære nederlag vokser dens desperation, siger FN.

Den militære junta i Myanmar er begyndt at sætte hårdere ind, når det kommer til angreb mod civile.

Samtidig udviser juntaen tegn på at være "tiltagende desperat", efter den har indført værnepligt.

Det siger FN's særlige rapportør for landet, Tom Andrews, i en udtalelse, skriver nyhedsbureauet AFP.

Tidligere på måneden oplyste juntaen, at den indfører en lov, der giver militæret ret ti at indkalde alle mænd i alderen 18 til 35 år og kvinder i alderen 28 til 27 år til tjeneste i mindst to år.

- Selv om den har fået slag og er tiltagende desperat, forbliver den militære junta i Myanmar ekstremt farlig, udtaler FN-rapportøren.

- Mens juntaen tvinger unge mænd og kvinder ind i militæret, har det styrket sine angreb mod civile med lagre af kraftige våben.

Juntaen forsøger at nedkæmpe modstandere af militærkuppet i 2021.

Nu - tre år efter juntaen overtog magten - står den over for væbnet modsat.

I oktober sidste år iværksatte en alliance af krigere fra etniske minoritetsgrupper en offensiv i delstaten Shan i det nordlige Myanmar. Det lykkedes dem at erobre territorier og få kontrol med lukrative handelsruter til Kina.

Ifølge Tom Andrews forsøger juntaen med værnepligten at retfærdiggøre og udvide sin tvungne rekruttering til sine styrker.

Gennem de seneste måneder er flere unge mænd angiveligt blevet bortført på gaden eller på andre måder blevet tvunget til at tilslutte sig militæret.

- Unge mennesker er skræmte over risikoen for at blive tvunget til at deltage i juntaens terrorregime. Antallet, der flygter over grænserne for at undslippe værnepligten, kommer til at skyde i vejret, siger Andrews.

Tom Andrews er tidligere Kongresmedlem i USA. som særlig rapportør følger han situationen for menneskerettigheder i Myanmar.

/ritzau/