Militæret i Myanmar bomber fra luften, og tunge våben benyttes til at ramme civile, siger bekymret rapportør.

Geneve. FN's rapportør for menneskerettigheder i Myanmar er dybt bekymret over en eskalering af krigshandlinger i delstaten Kachin, der grænser op til Kina.

Militæret bomber fra luften og tunge våben benyttes til at ramme civile, rapporterer Yanghee Lee.

- Uskyldige civile bliver dræbt og såret, og hundredvis af familier flygter i øjeblikket, siger Lee i en FN-udtalelse.

Tusinder af mennesker var mandag samlet i Kachin, hvor de stiller krav om humanitær adgang til landsbyboere, som er fanget i kampene mellem regeringsstyrker og oprørere.

5000 skal være drevet på flugt i området.

- Enhver forsætlig hindring af nødhjælpsforsyninger kan være at regne for krigsforbrydelser i henhold til folkeretten, siger Yanghee Lee.

FN-rapportøren appellerer i sin udtalelse til, at man hjælper til at sikre forsyninger af nødhjælp til Kachin.

Titusindvis skal være fordrevet, siden kampe mellem militæret og flere etniske grupper brød ud nær grænsen til Kina i 2015.

Kampene i det bjergrige område kostede mange civile, oprørere og soldater livet. Ifølge Kina sendte kampfly fra Myanmar bomber ned på den kinesiske side af grænsen under urolighederne.

Uroen er bølget gennem delstaterne Shan og Kachin. Det har vanskeliggjort regeringens forsøg på at slutte en årtier lang konflikt i regionen.

Militæret satte gang i en offensiv i 2016, da flere grupper kendt som Den Nordlige Alliance angreb i Shan.

Konflikten er ikke forbundet til en anden meget stor krise i det vestlige Myanmar.

Her er over 700.000 muslimske rohingyaer flygtet over grænsen til nabolandet Bangladesh. En af de værste flygtningekriser på kloden.

Flygtningene har fortalt om gruopvækkende oplevelser. De hævder blandt andet, at Myanmars sikkerhedsstyrker sammen med lokale bander har dræbt, voldtaget og plyndret.

/ritzau/Reuters