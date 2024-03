Oplysninger peger på, at ofre i Israel kan være blevet udsat for voldtægt og lemlæstelse ved Hamas' angreb.

Der er rimelige grunde til at tro, at der blev begået voldtægter og andre seksuelle overgreb ved Hamas' angreb på Israel 7. oktober sidste år.

Desuden står det klart, at gidsler, der er blevet holdt fanget af Hamas-bevægelsen i Gaza, er blevet udsat for seksuel vold.

Det fastslår et hold eksperter fra FN, som har indsamlet en lang række oplysninger om Hamas' angreb og gidselstagning under et besøg i Israel fra 29. januar til 14. februar.

Oplysningerne fremgår af en rapport, som er udgivet mandag.

- Delegationen har fundet tydelige og overbevisende oplysninger om, at nogle gidsler, der blev bragt til Gaza, er blevet udsat for forskellige former for konfliktrelateret seksuel vold, og vi har gode grunde til at tro, at denne type vold stadig finder sted, står der i rapporten fra FN.

Gruppen har desuden indsamlet information, som peger i retning af, at der kan være begået lemlæstelse af kønsdele, anden seksualiseret tortur, voldtægter og gruppevoldtægter ved Hamas' angreb 7. oktober.

Hamas har gentagne gange afvist anklager om, at dens medlemmer skal have begået seksuelle overgreb, da bevægelsen angreb israelske byer, kibbutzer og musikfestivalen Supernova.

Ved angrebet døde cirka 1200 personer. Derudover blev 240 taget til fange og ført ind i Gaza. Cirka halvdelen er siden blevet løsladt.

Det er uvist, hvor mange overlevende gidsler der er tilbage.

Gruppen af FN-udsendte har desuden modtaget oplysninger om, at palæstinensiske kvinder og mænd skal være blevet udsat for seksuel vold i israelske interneringscentre, ved check-points og under ransagninger.

Overgrebene skal være begået siden 7. oktober.

Ekspertgruppen har konfronteret Israels justitsministerium og det israelske militærs generaladvokat med anklagerne.

Begge instanser oplyser, at de ikke har modtaget nogen klager om, at ansatte i den israelske hær skal have begået seksuelle overgreb.

Israel har hidtil været yderst kritisk over for FN's reaktion på Hamas' angreb.

Israelerne mener, at FN har været for langsom og tilbageholdende med at fordømme og undersøge de overgreb, der er blevet berettet om.

Blandt andre har ambulancereddere, der som de første nåede ud til de angrebne områder i Israel, fortalt om lig, der åbenlyst var blevet lemlæstet.

/ritzau/Reuters