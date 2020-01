USA's fredsplan for Mellemøsten er blevet mødt af massiv modstand af palæstinenserne.

USA's præsident Donald Trumps fredsplan for Mellemøsten risikerer at udløse ny uro blandt palæstinenserne, som er i en "choktilstand", efter at planen blev præsenteret tidligere på ugen.

Det siger den fungerende chef for FN's organisation for palæstinensiske flygtninge (UNRWA) fredag.

- Vi har absolut alvorlige bekymringer om, at det vil resultere i en optrapning i sammenstødene og volden, siger Christian Saunders.

Planen, som Trump præsenterede i Washington tirsdag, ses som værende til Israels klare fordel.

Palæstinenserne har blankt afvist den, blandt andet fordi det vil betyde, at de skal give afkald på en stor del af det territorium, der i dag er deres. De er heller ikke blevet hørt under den lange udarbejdelse af planen, siger de.

Trumps opskrift på fred indebærer blandt andet, at de israelske bosættelser på Vestbredden formelt bliver en del af Israel. Desuden skal Jerusalem accepteres som israelsk hovedstad.

Den palæstinensiske ledelse skal anerkende Israel som jødernes land.

Til gengæld får den potentielle palæstinensiske stat hovedstad i Jerusalems østlige forstæder og en tunnel mellem Vestbredden og Gaza.

- Den plan, der blev præsenteret i denne uge, var ekstremt foruroligende for de palæstinensiske flygtninge, der lever under besættelse, under blokade og under konflikt efter konflikt og krise efter krise, siger Christian Saunders.

- Jeg tror, at mange mennesker og mange palæstinensere er i en choktilstand og i en tilstand af vantro over Trumps fredsplan, tilføjer han på et pressemøde i Genève fredag.

Han understreger, at hensynet til 6,5 millioner palæstinensiske flygtninge også skal tages med i overvejelserne, hvis det skal resultere i en retfærdig og varig løsning.

/ritzau/AFP