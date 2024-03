Det har ikke været en nem beslutning at tage, skriver Verdens Fødevareprogram. Men område er for usikkert.

FN-organet Verdens Fødevareprogram (WFP) sætter levering af nødhjælp i form af fødevarer på pause i det nordlige Gaza.

Forholdene i området er ikke sikre, lyder det i en udtalelse fra WFP ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Pausen vil vare, indtil forholdene igen tillader sikre leverancer.

Ifølge nyhedsbureauet AFP kommer meldingen, efter at en konvoj af lastbiler er blevet udsat for skyderi og plyndring.

- Beslutningen om at sætte leveringer til den nordlige del af Gazastriben på pause har ikke været let at tage.

- Vi ved, at det betyder, at situationen dér vil forværres, og at flere mennesker vil være i risiko for at dø af sult, skriver organisationen.

Efter en tre ugers pause genoptog WFP leverancer søndag.

De havde meddelt, at der ville blive sendt lastbiler med nødhjælp ind i området hver dag i syv dage.

Men WFP måtte afværge "flere forsøg fra personer, der prøvede at klatre om bord i vores biler, og så blev vi mødt af skud, da vi kom ind i Gaza By", lyder det.

Mandag mødte en ny delegation fra FN-organet "fuldstændigt kaos og vold som følge af den civile ordens sammenbrud", lyder det ifølge AFP.

- Adskillige lastbiler blev plyndret. En chauffør blev slået. Det resterende mel blev tilfældigt fordelt fra lastbilerne i Gaza By midt i store spændinger og eksplosiv vrede, skriver FN-organet ifølge AFP.

Det er gået tyve uger, siden konflikten mellem Israel og Hamas brød ud, og agenturer under FN har advaret om mangel på mad og vand.

Fødevarekrisen er særligt alvorlig i den nordlige del af Gaza. I januar lød det, at et ud af seks børn under to år var akut underernæret.

Ifølge WFP, Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og Unicef kan situationen "sandsynligvis være endnu værre i dag", sagde de tre FN-organer mandag.

De udsendte fra WFP fortæller, at de overværede "hidtil usete niveauer af desperation".

WFP er til stede i over 120 lande og territorier verden over. De leverer livreddende fødevarer til mennesker i områder ramt af konflikt eller katastrofer.

/ritzau/