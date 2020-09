De første tre kvartaler i 2020 faldt arbejdsindkomster globalt med knap 11 procent ifølge arbejdsorganisation.

Coronapandemien har ført til et "massivt" faldt i arbejdsindkomster verden rundt.

Det oplyser FN's internationale arbejdsorganisation ILO i en ny rapport.

Udviklingen truer ifølge ILO med at gøre skellet mellem rige og fattige endnu større.

ILO skønner, at arbejdsindkomsterne er faldet med 10,7 procent i de første tre kvartaler i 2020 i forhold til samme periode sidste år.

Det svarer til 3500 milliarder dollar eller cirka 22.250 milliarder kroner.

Størst har faldet i været i den lavere ende af "middelindkomstlandene", hvor tabet de første tre måneder har været 15,1 procent.

Det ser ikke godt ud for fjerde kvartal. Her skønner ILO et fald på 8,6 procent i forhold til sidste år. Det svarer til 245 millioner fuldtidsjob.

/ritzau/