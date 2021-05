Lynchning af betjent og soldaters hårde kurs over for demonstranter gør FN bekymret for situationen i Cali.

FN opfordrer søndag til, at der iværksættes en uafhængig undersøgelse af den seneste tids dødelige vold i Colombia.

Opfordringen kommer, efter at 14 mennesker blev dræbt i landets tredjestørste by, Cali, fredag i forbindelse med protester mod regeringen.

Protesterne har stået på siden slutningen af april og medført, at militæret er blevet sat ind i Cali.

Soldaternes hårdhændede kurs over for demonstranterne har trukket international fordømmelse, og søndag udtrykker FN's menneskerettighedschef, Michelle Bachelet, "dyb bekymring" over volden.

Bachelets kontor henviser til rapporter fra Cali om, at bevæbnede enkeltpersoner, herunder en politibetjent, som ikke var på arbejde, åbnede ild mod demonstranter, journalister, som dækkede protesterne, og forbipasserende.

Politibetjenten blev efterfølgende banket til døde af en menneskemængde.

I andre dele af Cali meldes der om, at bevæbnede civile har skudt mod demonstranter, mens politiet ser på.

- Jeg opfordrer til, at alle former for vold, herunder hærværk, stoppes, og at alle parter fortsætter med at tale med hinanden og sikre respekt for alle menneskers liv og værdighed, udtaler Michelle Bachelet, som er tidligere præsident i Chile.

Mere end to ugers forhandlinger mellem regeringen og protestledere har endnu ikke resulteret i en løsning.

Ifølge rapporter modtaget af Michelle Bachelets kontor blev 14 mennesker dræbt i fredagens protester, mens 98 blev såret. 54 af disse blev såret af skud.

Protesterne brød ud 28. april mod en nu aflyst skattereform. De har siden udviklet sig til også at handle om generel ulighed i Colombia politivold og manglen på muligheder for unge mennesker.

Præsident Iván Duque har sendt tusindvis af soldater til Cali for at hjælpe politiet med at skabe ro og orden.

Officielle tal viser, at 59 mennesker har mistet livet i uroligheder i løbet af den seneste måned, mens 2300 personer er kommet til skade.

Ngo'en Human Rights Watch oplyser, at den har "troværdige oplysninger" om mindst 63 dødsfald på tværs af landet.

/ritzau/AFP