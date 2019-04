Arrangørerne af månedlange protester i Sudan er ikke tilfredse med planerne om et militærråd de næste to år.

FN opfordrer militæret i Sudan til at igangsætte en demokratisk magtoverdragelse.

Det sker, efter at landets autokratiske præsident, Omar al-Bashir, torsdag blev afsat af militæret, som nu tager magten i det afrikanske land.

FN's generalsekretær, António Guterres, opfordrer til en overgang, der imødekommer befolkningens "demokratiske tilstræbelser".

Derudover opfordrer han til "ro og maksimal beherskelse fra alle parter", siger en talsmand for Guterres.

Sudans forsvarsminister meddelte torsdag, at militæret suspenderer forfatningen og danner et militærråd, der skal lede landet i en overgangsperiode på to år. Derefter skal der udskrives valg.

Der har i månedsvis været protester i Sudan mod præsident Omar al-Bashir.

Men ifølge arrangørerne af demonstrationerne har regimet nu gennemført et militærkup. Og det bevarer mange af de personer ved magten, som demonstranterne ønskede at afsætte, lyder kritikken.

Derfor fortsætter protesterne foran militærets hovedkvarter i Sudans hovedstad, Khartoum, og flere andre steder i landet.

Med torsdagens udvikling "har vi intet opnået", siger en af de mange demonstranter foran det militære hovedsæde.

- Vi vil ikke stoppe vores revolution. Vi opfordrer regimet til at træde tilbage, ikke bare Bashir, siger demonstranten ved navn Abdel.

Ifølge landets opposition bør der ikke dannes et militærråd, som det nu er planen. I stedet bør der dannes et råd bestående af både militærfolk og civile.

Det er en opfordring, der bakkes op af USA.

Robert Palladino, der er talsmand for det amerikanske udenrigsministerium, opfordrer militæret til at "udøve beherskelse og skabe plads til civil deltagelse i regeringen".

- Den sudanske befolkning bør afgøre, hvem der skal lede dem og deres fremtid. Sudans befolkning har tydeligt krævet en civilledet magtoverdragelse, siger han.

