Protester mod Sudans regering har medført sammenstød mellem politi og demonstranter. Op mod 37 meldes dræbt.

FN opfordrer Sudan til at efterforske de seneste ugers drab på demonstranter i landet.

Demonstrationerne begyndte onsdag den 19. december i store dele af landet i protest over de stigende priser på mad og benzin i Sudan.

Ifølge Amnesty International har politiet i Sudan dræbt 37 mennesker under demonstrationerne. De sudanske myndigheder melder derimod om 19 dræbte under sammenstød med politiet.

FN's generalsekretær António Guterres har fredag givet en opsang til den sudanske regering.

Han "opfordrer til ro og tilbageholdenhed", og beder myndighederne om "grundrigt at efterforske drabene og volden". Det oplyser en talsmand for FN i en pressemeddelelse.

Guterres "følger med bekymring" udviklingen i Sudan, lyder det videre. Han understreger behovet for at beskytte ytringsfriheden og retten til at demonstrere.

Amnesty International har betegnet det sudanske politis magtanvendelse mod de ubevæbnede demonstranter som "ekstremt foruroligende".

Fredag var tusindvis af demonstranter igen på gaden i Sudans hovedstad, Khartoum, og flere andre byer i landet. Her råbte de "frihed, fred og retfærdighed", fortæller øjenvidner.

Endnu engang sendte landets myndigheder uropoliti på gaden for at bryde demonstrationerne op. Ifølge vidner skal det blandt andet være sket med brug af tåregas.

Mens protesterne oprindeligt omhandlede stigende priser, er demonstrationerne vendt til at kræve, at landets præsident, Omar al-Bashir, bliver væltet.

Torsdag mødtes en gruppe oppositionspartier i landet. På mødet blev de enige om at opfordre demonstranterne til de kommende dage at fortsætte med protesterne mod den sudanske regering.

Talrige medlemmer af oppositionspartier i Sudan er blevet anholdt i forbindelse med demonstrationerne.

Urolighederne i december er blandt de værste i landet siden 2013, hvor nedskæringer også fik mange tusinder til at gå på gaden med krav om en ny regering.

Det er en sjældenhed i et land domineret af militæret og sikkerhedstjenesterne.

/ritzau/AFP