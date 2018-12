FN's Sikkerhedsråd opfordrer til tilbageholdenhed forud for søndagens præsidentvalg i det urolige DRCongo.

FN's Sikkerhedsråd opfordrer alle parter i Den Demokratiske Republik Congo (DRCongo) til at afstå fra vold forud for søndagens præsidentvalg.

Hidtil er seks mennesker blevet dræbt i voldshændelser relateret til valgkampen.

Senest blev en person skudt og dræbt af soldater under en demonstration i byen Tshikapa i den urolige Kasai-region tirsdag. Demonstrationen var rettet mod en kandidat, som støtter præsident Joseph Kabila, der har lovet at træde tilbage efter 17 år ved magten.

Sikkerhedsrådet opfordrer alle parter "til at fortsætte med at afvise enhver form for vold, udvise maksimal tilbageholdenhed i deres handlinger samt afholde sig fra provokationer såsom vold".

- Parterne bør også tage afstand fra taler med en fjendtlig retorik og i stedet løse deres forskelligheder på fredelig vis, skriver FN's Sikkerhedsråd i en erklæring.

I samme ombæring understreger Sikkerhedsrådet vigtigheden af at sørge for både kandidaternes og vælgernes sikkerhed i valgperioden.

Medlemmerne af Sikkerhedsrådet er bekymrede for "voldelige hændelser, der skæmmer de sidste dage af valgkampen", skriver rådet tirsdag.

Siden søndag er mindst 45 mennesker blevet dræbt i kampe mellem etniske grupper i det vestlige DRCongo, og mange mennesker er flygtet ud af landet.

Det oplyser guvernøren i området tirsdag aften.

- Volden brød ud natten til søndag. Det foreløbige dødstal er 45, og flere end 60 er sårede, siger Gentiny Ngobila, guvernør i provinsen Mai-Ndombe.

Volden i den vestlige del af DRCongo er ifølge guvernøren ikke knyttet til valgkampen.

- Det er en konflikt mellem to etniske grupper, siger han.

