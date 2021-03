Samme dag, som militæret i Myanmar lovede at beskytte folket, blev mindst 91 demonstranter dræbt.

FN og USA fordømmer lørdag på det kraftigste militærstyret i Myanmar, efter at mindst 91 personer lørdag blev dræbt af sikkerhedsstyrker på en af de blodigste dage siden militærkuppet 1. februar.

FN's generalsekretær, António Guterres, siger, at drabene på civile samt børn og unge er uacceptable.

- Militærets fortsat hårde kurs er uacceptabel og kræver et fast, forenet og resolut internationalt modsvar, lyder det i en udtalelse fra Guterres.

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, skriver på Twitter, at Myanmars militær har vist sin villighed til at "ofre folkets liv for at tjene de få".

I en sjælden fælles udtalelse går militærchefer fra et dusin lande - heriblandt USA, Storbritannien, Japan og Sydkorea - også sammen om at fordømme blodsudgydelserne.

- Et professionelt militær følger internationale standarder for adfærd og er ansvarligt for at beskytte - ikke skade - folket, det tjener, skriver militærlederne.

De mange drab lørdag fandt sted, samme dag som militærjuntaen hyldede de væbnede styrker med en stor militærparade.

Paraden blev afholdt på trods af de tiltagende protester og demonstrationer, der fortsætter mod militærkuppet i sidste måned.

Lederen af militærkuppet i Myanmar lovede på dagen, at der vil blive afholdt demokratiske valg, og at "folket vil blive beskyttet".

Men da mørket faldt på havde landet altså oplevet en af sine dødeligste dage, siden den demokratisk valgte leder, Aung San Suu Kyi, blev væltet.

Det er aktivistgruppen Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), der vurderer, at mindst 91 blev dræbt lørdag. Flere lokale medier melder dog om et dødstal så højt som 114.

Den britiske udenrigsminister, Dominic Raab, siger, at lørdag var "et nyt lavpunkt" for militærjuntaen.

Ifølge AAPP er over 400 personer nu er blevet dræbt, siden militæret tog magten i landet.

Langt flest mænd er blevet dræbt, mens omkring hver tredje var under 24 år.

Også flere børn er blevet fanget i krydsilden. Lørdag blev en 14-årig pige således dræbt i den centrale region Mandalay, da sikkerhedsstyrker åbnede ild mod flere demonstranter.

Samme dag blev en 13-årig dreng dræbt i regionen Sagaing, da han ifølge lokale beboere blev ramt af vildfarne skud.

/ritzau/AFP