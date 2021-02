Lørdag kostede vedvarende demonstrationer og sammenstød med politi i Myanmar menneskeliv i storbyen Mandalay.

FN fordømmer brugen af dødbringende magt i Myanmar, efter at to mennesker blev dræbt af politi lørdag i landets næststørste by, Mandalay.

Det skriver FN's generalsekretær, António Guterres, på Twitter natten til søndag dansk tid.

- Brug af dødbringende magt, trusler og chikane mod fredelige demonstranter er uacceptabelt, skriver Guterres.

Også USA tager afstand fra Myanmars sikkerhedsstyrker, der åbnede ild mod demonstranterne og dræbte en person på stedet med skud i hovedet, mens en anden døde senere af sine kvæstelser fra skudsår i brystet.

I et tweet fra det amerikanske udenrigsministerium skriver talsmand Ned Price, at USA er "dybt bekymret" over hændelsen og det faktum, at Myanmars militær fortsætter med at tilbageholde og chikanere demonstranter.

- Vi står sammen med Burmas folk, skriver Price. Han bruger Myanmars tidligere navn, Burma.

Lørdagens uroligheder begyndte, da politiet forsøgte at tvinge demonstranter tilbage på arbejde.

Protesterne og den civile ulydighed har taget fart, siden militæret 1. februar afsatte den demokratiske valgte leder, Aung San Suu Kyi, og hendes regering.

Siden har militæret overtaget magten i Myanmar, og Suu Kyi og landets præsident, Win Myint, er tilbageholdt.

/ritzau/