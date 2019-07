Der er længe ventet fremskridt hen mod at nedsætte et udvalg, der skal arbejde på en ny forfatning i Syrien.

FN's særlige udsending i Syrien er tæt på en aftale med Syriens regering om at oprette et udvalg, der skal udarbejde en ny forfatning for landet.

Det oplyser udsendingen, nordmanden Geir Pedersen, til nyhedsbureauet Reuters.

Han oplyser ikke yderligere detaljer.

FN ønsker at inddrage det kommende forfatningsudvalg i bestræbelserne på at finde en politisk forhandlet afslutning på den langvarige krig i Syrien.

Men indtil videre har der ikke været enighed om, hvem der skal sidde i udvalget.

Præsident Bashar al-Assad og hans regime ønsker kun at ændre ved den nuværende forfatning, mens oppositionen vil have en helt ny.

Udvalget skal bestå af 150 medlemmer. 50 af dem skal udpeges af den syriske regering, mens oppositionen udpeger det samme antal, og FN's udsending vælger de sidste 50. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det syriske udenrigsministerium melder tirsdag også om "store fremskridt" i retning af at udpege medlemmerne af udvalget.

Forhandlingerne fandt sted i en "positiv og konstruktiv atmosfære", rapporterer det syriske nyhedsbureau Sana ifølge AFP.

Geir Pedersen mødtes med Syriens mangeårige udenrigsminister, Walid Muallem.

Tirsdagens besøg i den syriske hovedstad, Damaskus, er den norske diplomats fjerde besøg, siden han blev udpeget som FN's særlige udsending. Han overtog posten efter Staffan di Mistura.

En række FN-ledede forhandlinger har hidtil ikke ført til en fredsløsning. Parallelt med FN-forhandlingerne har Rusland, der står på regimets side, også forhandlet med Tyrkiet, der støtter oprørskræfter.

Assad-regimet i Damaskus har - med betydelig militær støtte fra Rusland - i de seneste år taget kontrol over en stadig større del af landet.

Krigen i Syrien har varet i otte år. Den har kostet mindst 370.000 mennesker livet og sendt omkring halvdelen af landets befolkning på flugt fra deres hjem.

/ritzau/