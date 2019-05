Militærrådet og oppositionen i Sudan bør "omgående" vende tilbage til afbrudte forhandlinger om magten.

Repræsentanter for FN, EU og Den Afrikanske Union opfordrer Sudans militærråd og oppositionen i landet til omgående at genoptage forhandlinger om landets fremtid.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Repræsentanter fra de tre internationale organisationer mødtes fredag i Washington, hvor situationen i Sudan var på dagsordenen.

Her er de nået frem til at opfordre parterne i Sudan "til omgående at genoptage forhandlingerne". Det siger Tibor Nagy, der er USA's viceudenrigsminister med Afrika som ansvarsområde.

Militærrådet og demonstranterne bør "øjeblikkeligt nå til enighed om en midlertidig civil regering, som reflekterer det sudanske folks ønsker", lyder det videre.

Sudans militærråd suspenderede torsdag de igangværende forhandlinger om en overgangsperiode til demokrati.

Det skete, efter at demonstranterne ifølge militærrådet brød en aftale om at nedtrappe protesterne i hovedstaden, Khartoum.

Militærrådet og oppositionsledere i landet var onsdag ellers netop blevet enige om en treårig overgangsperiode fra militært til civilt styre.

Men militærrådet krævede, at demonstranterne foran det militære hovedkvarter i Khartoum skulle fjerne deres blokeringer, før forhandlingerne kan fortsætte.

Uenigheden om, hvorvidt demonstranterne kunne fortsætte deres protester, førte til sammenstød, hvor adskillige demonstranter blev såret af skud.

Hundredvis af demonstranter arbejdede fredag med at fjerne afspærringerne for at imødekomme kravet fra militærrådet.

Militæret valgte den 11. april at afsætte Sudans mangeårige præsident, Omar al-Bashir. Det skete efter massive folkelige protester.

Siden da har en paraplyorganisation for protestbevægelser forhandlet med militærets ledere om en overgang til et folkeligt styre.

Under forhandlingerne er de folkelige demonstrationer dog fortsat.

Blandt andet fordi demonstranterne er utilfredse med de manglende gennembrud i forhandlingerne. Samtidig er det snart fem måneder siden, at demonstrationerne mod Bashirs autokratiske styre begyndte.

/ritzau/