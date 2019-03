UNHCR's chef opfordrer Syrien til at sikre, at han kan få sine folk ind og hjælpe hjemvendte flygtninge.

Krigen i Syrien er flere steder ved at tage af, og titusindvis af syriske flygtninge, der har opholdt sig i nabolandet Libanon, er vendt tilbage igen, siger libanesiske myndigheder.

Mange flere venter på, at de også kan komme hjem, men de tøver.

Der er fortsat omkring 1,5 millioner syriske flygtninge i Libanon, og nu prøver FN at presse den syriske regering til at hjælpe.

FN's hjælpeorganisation for flygtninge, UNHCR, opfordrer Syriens regering til at give organisationens folk adgang til alle områder, som syriske flygtninge er vendt tilbage til.

- Det er meget vigtigt, at der i de områder, hvor folk vender tilbage, er organisationer som min, siger Filippo Grandi, FN's højkommissær for flygtninge, der netop har været på et tre dage langt besøg i Syrien.

Organisationer bør være til stede, siger han, så de "kan observere", når flygtninge vender tilbage og hjælpe dem med de problemer, de måtte have.

Uden fuld adgang til de hjemvendte for FN og andre organisationer "mangler der et element af tillid", som Grandi siger i Beirut, Libanons hovedstad.

Mange af de syriske flygtninge i Libanon bor i telte. Men alligevel er det ikke attraktivt for dem at vende hjem på grund af stor arbejdsløshed, mangel på basale fornødenheder og tjenesteydelser, ligesom der ved flere fronter stadig bliver kæmpet.

For unge mænd på 18 eller ældre er hovedfrygten, at de tvangsudskrives til præsident Bashar al-Assads hær.

Regeringen i Damaskus vil gerne have flygtningene hjem og har erklæret, at man får en periode på seks måneder, fra man er vendt hjem, til man indkaldes.

Grandi siger, at der har været flere tilfælde, hvor det ikke er blevet respekteret. Det har UNHCR meldt til Damaskus-regeringen.

- Nogle steder er vi ikke repræsenteret, og så kan vi ikke rejse sådanne sager, siger han.

Assads regime kontrollerer næsten to tredjedele af Syriens territorium.

Flere end 360.000 mennesker er dræbt i borgerkrigen, der begyndte i 2011.

/ritzau/AFP