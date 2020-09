Sikkerhedslov for Hongkong krænker grundlæggende menneskerettigheder, lyder det i brev til styret i Kina.

Menneskeretseksperter fra FN fordømmer en ny sikkerhedslov for Hongkong, som Kina indførte i sommer for den tidligere britiske kronkoloni.

Loven "krænker visse grundlæggende rettigheder", skriver de i et fællesbrev adresseret til styret i Kina.

Der udtrykkes også bekymring for, at loven kan anvendes til at retsforfølge prodemokratiske aktivister samt underminere uafhængigheden for dommere og advokater i Hongkong.

Den omstridte lov i Hongkong blev kritiseret af FN, allerede inden den trådte i kraft fra den 30. juni.

FN's kontor for menneskerettigheder har fredag lagt skrivelsen ud på sin hjemmeside. Brevet blev to døgn tidligere sendt til Kinas regering.

Myndigheder i Beijing og Hongkong har sagt, at loven er nødvendig for at sikre Hongkongs stabilitet og velstand.

Brevet er skrevet af Fionnuala Ni Aolain, der er såkaldt særlig rapportør for FN om beskyttelse af menneskerettigheder samt seks andre FN-eksperter.

De har lavet en detaljeret juridisk gennemgang af sikkerhedsloven og konkluderer blandt andet, at den ikke er i overensstemmelse med Kinas forpligtelser i henhold til international lov.

- Loven bør ikke blive anvendt til at indskrænke eller begrænse fundamentale rettigheder som at kunne udtrykke sin mening eller forsamle sig fredeligt, skriver de.

En anden bekymring er, at loven kan benyttes til at omdefinere menneskeretsforkæmperes "lovlige aktiviteter" i Hongkong som ulovlige.

Kritikere af sikkerhedsloven har tidligere sagt, at den yderligere nedbryder de vidtrækkende rettigheder, som Hongkong blev garanteret, da området i 1997 igen blev overdraget til kinesisk styre under aftalen "et land, to systemer".

/ritzau/Reuters