Joe Biden planlægger en ny tilgang til Nordkorea. Det siger talsmand, samme dag som FN-rapport ser dagens lys.

Nordkorea opretholdt og udviklede sine programmer for atomvåben og ballistiske missiler gennem hele 2020 i strid med internationale sanktioner.

Det konkluderer en fortrolig FN-rapport, som nyhedsbureauet Reuters har set mandag.

Rapporten, der er udarbejdet af uafhængige sanktionsovervågere, fastslår, at det nordkoreanske styre sidste år "producerede fissilt materiale, vedligeholdt atomanlæg og opgraderede sin infrastruktur for ballistiske missiler".

Yderligere fortsatte styret med at søge efter materiale og teknologi til disse programmer fra udlandet, står der i rapporten.

Den årlige rapport til et sanktionsudvalg for Nordkorea under FN's Sikkerhedsråd kommer, blot uger efter at Joe Biden tiltrådte som præsident i USA.

En talsperson for det amerikanske udenrigsministerium sagde tidligere mandag, at Bidens administration planlægger en ny tilgang til Nordkorea.

Den omfatter blandt andet en fuld gennemgang af "nuværende muligheder for at øge presset samt potentialet for fremtidigt diplomati". Gennemgangen skal ske i samarbejde med allierede.

/ritzau/Reuters