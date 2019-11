Rapport fra WMO i Genève, siger, at menneskehedens fremtidige velfærd er på spil på grund af drivhusgasser.

Niveauet af drivhusgasser i atmosfæren nåede i 2018 ny rekord, viser FN-rapport.

Rapporten fra Verdens Meteorologiske Organisation, WMO, i Genève, siger, at menneskehedens fremtidige velfærd er på spil.

WMO fastslår, at den igangværende udvikling får mange alvorlige følger for kommende generationer, der i stigende grad vil stå med konsekvenserne af klimaforandringer: stigende temperaturer, mere ekstreme vejrforhold, stigende verdenshave og forstyrrelser af økosystemerne til vands og til lands.

- Koncentrationerne af CO2, der forårsager global opvarmning, nåede i 2018 en rekordhøjde på 407.8 dele per million. Det er den højeste koncentration i flere millioner år, siger WMO.

- Der er ingen tegn på, at udviklingen går langsommere - endsige at niveauet sænkes, når det gælder koncentrationen af drivhusgasser trods alle de løfter og forpligtelser, som indgår i Parisaftalen, siger Petteri Taalas, som leder WMO.

Koncentrationen var i 2017 på 405.5 dele per million. De globale gennemsnitskoncentrationer af CO2 nåede op på 403,3 dele per million i 2016, hvor den var på 400,00 ppm året før.

Stigningen i 2018 til 407.8 dele per million er en stigning på lidt over det årlige gennemsnit gennem det seneste årti.

Koncentrationerne af de to andre vigtigste drivhusgasser, metan og nitrogenoxid var også steget til rekordhøjder i 2018, viser rapporten.

FN har mange gange advaret om, at det er nødvendigt med drastisk handling, hvis de fastsatte mål i Paris-klimaaftalen skal nås.

For at sikre, at temperaturstigninger ikke overstiger 1,5 grader celsius, så er det nødvendigt, at udslippene af CO2 ikke stiger, advarer FN.

Det vil sige, at den mængde, der pumpes ud i atmosfæren ikke må være større end den, der fjernes - enten ved naturlig absorption eller gennem teknologiske fremskridt.

