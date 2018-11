- Niveauet af drivhusgasser i atmosfæren har nu nået en ny rekordhøjde, hedder det i en rapport fra FN.

Niveauet af væksten i CO2 på globalt plan var i 2017 på linje med den gennemsnitlige vækstrate over det seneste årti.

Det oplyser Den Meteorologiske Verdensorganisation, WMO.

Rapporten advarer om, at der snart ikke længere vil være muligheder for at handle over for klimaforandringerne.

- Vinduet med muligheder er næsten lukket, hedder det.

WMO siger, at det er første gang, at der foreligger konsoliderede tal for 2017.

- Uden reduktioner af drivhusgasserne vil klimaforandringer have en stadigt mere ødelæggende og uoprettelig virkning på livet på Jorden, siger WMO's generalsekretær, Petteri Taalas.

/ritzau/Reuters