FN-rapport opfordrer Nicaraguas regering til at stoppe forfølgelsen af demonstranter efter fire måneders uro.

New York. Nicaraguas regering står bag omfattende undertrykkelse af befolkningen og politiske modstandere.

Det konkluderer en ny FN-rapport. Rapporten er udarbejdet af FN's højkommissær for menneskerettigheder og har undersøgt de sidste fire måneders voldsomme uroligheder i Nicaragua.

Rapporten opfordrer Nicaraguas regering til straks at stoppe forfølgelsen af demonstranter. Ligeså bør regeringen straks afvæbne de maskerede civilstyrker, der står bag mange drab og vilkårlige anholdelser, lyder det.

Flere end 300 personer er blevet dræbt i Nicaragua siden midten af april. Og tusindvis er flygtet til nabolandet Costa Rica.

FN-rapporten beskriver ulovlige anholdelser, tortur og lukkede retssager. Flere læger, professorer og dommere fortæller desuden, at de er blevet fyret for at have hjulpet eller støttet demonstranter.

- Forfølgelsen er så voldsom, at mange af dem, der har deltaget i protesterne, forsvaret demonstranterne eller udtrykt en holdning imod regeringen, er blevet tvunget til at gå i skjul, har forladt Nicaragua eller forsøger på det, lyder det i rapporten.

- Undertrykkelsen og repressalierne fortsætter, mens verden ser den anden vej, lyder det fra FN's chef for menneskerettigheder, Zeid Ra'ad al-Hussein.

Den politiske uro i landet bunder i demonstranters utilfredshed med præsident Daniel Ortega, der nægter at trække sig fra posten.

Det har ført til demonstrationer, som styret i Nicaragua har slået hårdt ned på.

Ifølge USA's FN-ambassadør, Nikki Haley, understreger rapporten, at "Ortega terroriserer sit eget folk".

- Indtil folket i Nicaragua kan tale frit og fredeligt, må det internationale samfund lægge pres på regimet, siger Haley.

Den nicaraguanske regering afviser rapportens konklusioner. Samtidig anklager regeringen FN for at overtræde sine beføjelser og krænke Nicaraguas suverænitet.

/ritzau/AP