Et angreb på en landsby i Darfur har ført til høje dødstal. Meldingerne om angreb i regionen bliver hyppigere.

Over 60 mennesker er blevet dræbt og 60 yderligere såret under et angreb i den sudanske region Darfur.

Det melder FN's kontor for koordination af nødhjælp (Ocha).

Angrebet har fundet sted lørdag i landsbyen Masteri, som ligger nær grænsen til Tchad og knap 50 kilometer fra hovedstaden i Vestdarfur, El Geneina.

Angrebet lader til at være en del af en tendens i regionen, hvor uroen ulmer.

- Spændingerne fortsætter med at være høje i Vestdarfur efter en stor stigning de seneste uger i sikkerhedsrelaterede hændelser, både hvad angår hyppighed og antal, skriver Sudan-afdelingen af Ocha på Twitter.

Ifølge en rapport fra FN-kontoret er angrebet en del af en serie, som den seneste uge "har efterladt flere landsbyer og huse nedbrændte, markeder og butikker udplyndrede og infrastruktur ødelagt".

20. juli indførte regeringen i Vestdarfur et lockdown uden nogen fast udløbsdato i El Geneina og den nærliggende region Beida.

Kampene i Darfur brød ud i 2003, da dele af befolkningen greb til våben i oprør mod præsident Omar al-Bashir. Ønsket lød blandt andet på større muligheder for politisk deltagelse.

Regeringsstyrker og en allieret milits slog på brutal vis ned på befolkningen og oprøret.

Omkring 300.000 mennesker mistede livet i den voldsomme konflikt, og 2,5 millioner blev sendt på flugt fra deres hjem.

Al-Bashir blev sidste år afsat efter måneder med demonstrationer mod præsidenten. De brød for alvor løs i december 2018, da regeringen hævede prisen på brød.

Til sidst blev han væltet af militæret efter at have siddet på magten siden 1989, hvor han selv kom til magten ved et militærkup.

Den Internationale Straffedomstol (ICC) i Haag ønsker ham nu udleveret for sin rolle i den blodige konflikt, blandt andet i forbindelse med forbrydelser mod menneskeheden.

Den nuværende midlertidige regering forhandler for tiden med flere oprørsgrupper fra Darfur og i andre regioner, hvor der er uro, i et forsøg på at opnå fred.

