En undersøgelseskommission vil efterforske, om Hamas begik seksuelle forbrydelser ved angrebet 7. oktober.

FN's undersøgelseskommission, der skal efterforske krigsforbrydelser på begge sider af konflikten mellem Hamas og Israel, vil fokusere på seksuel vold, som Hamas beskyldes for at have begået under angrebet på Israel 7. oktober.

Kommissionen vil udsende en appel til at give beviser til den.

Det siger kommissionens formand, Navi Pillay.

Formanden siger, at hun vil give beviserne videre til Den Internationale Straffedomstol (ICC), som hun vil bede overveje retsforfølgelse.

Det sker i kølvandet på kritik fra Israel og familier til israelske gidsler, der siger, at FN har været for stille.

- Jeg sidder nu som formand for en kommission med magten til at efterforske dette. Så der er ingen chance for, at vi ikke kommer til at gøre det, siger Pillay.

En stor udfordring for undersøgelseskommissionen er dog, at Israel ikke har samarbejdet med den indtil videre.

Israel mener nemlig, at kommissionen har et anti-israelsk bias.

Derfor kan kommissionen få svært ved at indsamle de nødvendige beviser til at bakke op om fremtidige anklager, hvis den ikke får adgang.

Israelske myndigheder har allerede åbnet dets egen efterforskning af seksuel vold under det mest dødelig angreb mod Israel i landets historie.

Myndighederne efterforsker, om der er begået voldtægt, efter at der er fundet beviser, der peger på seksualforbrydelser. Beviserne tæller ofre, der er fundet afklædte og skamferet.

Hamas har afvist, at det har begået seksualforbrydelser og er ikke vendt tilbage på Reuters' forespørgsel på en kommentar.

En talsmand for den israelske regeringen er heller ikke vendt tilbage til Reuters.

FN's undersøgelseskommissioner har et usædvanligt bredt mandat til at indsamle beviser og identificere gerningsmænd for brud på den internationale strafferet.

Kommissionen vil inden længe udsende en offentlig "opfordring til indsendelse" af beviser på, at Hamas har begået seksuel vold, siger Pillay.

Tidligere har beviser indsamlet af FN's undersøgelseskommissioner dannet grundlag for retsforfølgelse af krigsforbrydelser og kan blive taget op af ICC.

ICC har kompetence til at retsforfølge både Hamas' angreb 7. oktober og alle forbrydelser begået på de palæstinensiske områder som en del af Israels svar på angrebet - herunder bombardementer i Gaza, siger en topanklager fra ICC.

