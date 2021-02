Dagen efter at fire børn omkom i en lejr i Syrien, opfordrer Unicef lande til at hjemtage alle mindreårige.

FN's børneorganisation, Unicef, opfordrer lande med statsborgere siddende i syriske lejre, til at hente de børn hjem, som også befinder sig der.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Anmodningen fra Unicef kommer, dagen efter at fire børn omkom i en brand i den overfyldte fangelejr al-Hol det nordøstlige Syrien. Området er under kurdisk kontrol.

I lejren befinder sig blandt andet IS-sympatisører med dansk statsborgerskab og deres børn, som den danske regering har afvist at hente hjem.

I begyndelsen af februar kom menneskerettighedseksperter fra FN med en tilsvarende opfordring til en lang række lande, deriblandt Danmark, om at hente kvinder og børn hjem fra lejrene.

- Tusinder af mennesker, der bliver holdt i lejrene, bliver udsat for vold, udnyttelse, misbrug og afsavn under forhold og behandling, som meget vel kan være tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf i henhold til international lov, uden at kunne gøre noget.

- Et ukendt antal er allerede døde på grund af den måde, de bliver tilbageholdt, skrev FN -eksperterne i et brev til 57 lande.

/ritzau/